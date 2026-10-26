Irán desestima impacto de elecciones israelíes, según su portavoz

FOTO: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

Buenos Aires, 26 octubre (NA-Xinhua) — Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, aseguró que el resultado de las elecciones parlamentarias de Israel, a celebrarse este martes, no marcará ninguna diferencia para Irán.

En una conferencia de prensa semanal el lunes en Teherán, Baghaei criticó el historial de Israel en Asia Occidental, diciendo que no llevó nada a la región, sino "violencia y masacre", confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

También acusó a Israel de continuar con lo que llamó un "genocidio" contra los palestinos e indicó que las amenazas israelíes contra Irán son parte de su conducta hostil.

En respuesta a las declaraciones de funcionarios israelíes de que Irán podría lanzar ataques preventivos para interrumpir las elecciones, el portavoz iraní advirtió que Israel es "muy hábil en llevar a cabo operaciones con bandera falsa".

Señaló que Irán está monitorizando de cerca los acontecimientos y que sus fuerzas armadas no dudarán en defender el territorio del país, agregando que Irán se encuentra en un estado de guerra y ejercerá su derecho a la legítima defensa, sigue el informe de Xinhua.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes.

Irán respondió con ataques de misiles y drones contra Israel y las bases militares estadounidenses en la región.