Murió el streamer El Komanche a los 30 años: qué pasó

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en la comunidad digital como El Komanche, falleció a los 30 años. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, tras entablar comunicación con la familia del creador de contenido.

El joven fue hallado sin vida en una residencia en Monterrey, México, mientras las autoridades locales avanzan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de su deceso.

Reyes utilizó sus canales oficiales para despedir al creador y llamar a la reflexión sobre el acoso digital: "En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos... espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás. El bullying a cualquier escala no es un juego".

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Trayectoria y proyectos en la comunidad hispanohablante

Nacido en San Sebastián, El Salvador, Gómez inició sus transmisiones en Twitch en 2015. Su alcance en la comunidad hispanohablante se consolidó entre 2020 y 2022 a partir de colaboraciones con referentes del rubro como Fernanfloo, Ibai Llanos, AuronPlay y El Rubius.

Entre sus principales hitos dentro de la plataforma destacan:

Squid Craft Games: Coorganizador junto a AuronPlay y El Rubius de la competencia de Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar, evento que batió récords de audiencia en Twitch.

Contenido masivo: Transmisiones de títulos como Grand Theft Auto, Fortnite y formatos de conversación en vivo.

Proyectos internacionales: Figura clave en la visibilización de la comunidad de creadores de Centroamérica en los principales eventos de streaming de habla hispana.