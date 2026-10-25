Daniel Altamirano y Queimada, un encuentro de generaciones que celebra el folclore

El folclore reunió a distintas generaciones en Cadena 3 con la visita del reconocido cantautor Daniel Altamirano y los integrantes de Queimada, un grupo musical originario de Ceres, Santa Fe, que comparte escenario con el artista y reivindica el legado de Los Altamirano.

Durante la entrevista en "Amamos los Domingos", los músicos repasaron el vínculo que los une y hablaron sobre el valor de las canciones que atraviesan generaciones. Además, deleitaron a la audiencia con interpretaciones en vivo.

“Empezaron acompañándome como músicos y, con el tiempo, fue germinando la idea de hacer un grupo. Mucha gente que me apoyó me llevó al lugar donde llegué”, contó Altamirano.

El encuentro refleja una fusión de generaciones: por un lado, la trayectoria de Altamirano, de más de 80 años; por el otro, la energía de Queimada, cuyos integrantes crecieron escuchando la música de Los Altamirano y hoy acompañan al artista en sus presentaciones.

“Ellos toman al grupo que admiraban de Los Altamirano y, a través de los padres, conquistaron el corazón de los chicos”, destacó el cantautor.

Daniel Altamirano, una vida dedicada a la canción

Cantante, autor y compositor, Daniel Altamirano obtuvo reconocimiento en 1969, cuando recibió el premio Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín junto a sus hermanos Julio y Mario, con quienes integró Los Altamirano.

A lo largo de su trayectoria construyó un repertorio que forma parte de la música popular argentina. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Dios a la una, Serenata del amor callado, Cuentos de la lluvia, El niño y el hombre, Doña Juanita Remedios y Que vengan a beber.

También es autor de Elogio del trovador, dedicada al poeta y folclorista cuyano Hilario Cuadros, y de El viaje de Maradona, inspirada en el médico rural Esteban Laureano Maradona. Su repertorio incluye, además, La Oma, con letra inspirada en la vida de Marta Hoffner de Rabe y música de Pedro Favini, y Signos, musicalizada por Jorge Rojas.

Como compositor, puso música al poema Fue mía una noche, del dominicano José Ángel Buesa, y a Chaya para un adiós en La Rioja, del poeta pampeano Heraldo Jesús Hernández.

Su discografía también incluye interpretaciones de obras de otros autores, como Virgen de la Carrodilla, Ushuaia de amor, Callejero y La tempranera.

Queimada y el legado de Los Altamirano

Queimada está integrado por Javier Robledo y Nicolás Montenegro, oriundos de Ceres, Santa Fe, e Iván Schwaller, de Winifreda, La Pampa. Carlos Robledo, padre de Javier, también participa con recitados y canto.

El grupo nació con el propósito de recuperar, reivindicar y homenajear las obras de grandes referentes del folclore argentino y latinoamericano. Entre sus principales influencias se encuentra, precisamente, Los Altamirano.

Sus integrantes acompañaron a Daniel Altamirano durante giras por la región pampeana, con tareas de guitarra, percusión y coros, hasta consolidar un vínculo artístico que fue creciendo con el tiempo.

En sus redes sociales, los músicos expresaron su admiración por el cantautor: “Queremos agradecerle, Maestro. ¿Qué decir de nuestro padre musical? El maestro de la vida, el canto y la música. Aquel que de niños escuchábamos en nuestras casas, lo veíamos en la foto de los discos y hoy nos comparte su grandeza y nos invita a acompañarlo en su recorrido, haciéndonos vivir un sueño del que no queremos despertar jamás”.

“Una gran canción primero se siente”

Más allá de las trayectorias y los homenajes, Altamirano dejó una reflexión sobre el origen de sus composiciones y el vínculo con el público.

“Una gran canción primero se siente, con lo bueno y malo que suceda alrededor de uno. Mis canciones no nacen de la nada. La gente me enseñó a cantar, escribir y sentir”, afirmó.

La visita a Cadena 3 tuvo así el tono de un encuentro entre maestros y nuevas generaciones, unidos por la música y por el deseo de mantener vivo el cancionero popular.

Entrevista de "Amamos los Domingos"