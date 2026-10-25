Boca se presenta con mayoría de titulares en Avellaneda, Paredes comienza en el banco

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- Boca visitará este domingo desde las 17:00 a Independiente en el Estadio Ricardo Bochini de Avellaneda, en el marco de la décima cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo presentará una base de titulares que avanzaron a la final de la Copa Sudamericana.

Lejos de optar por una rotación masiva ante el desgaste físico por la triple competencia y la reciente clasificación a la final de la Copa Sudamericana, el director técnico Rodolfo Arruabarrena ha decidido confiar en los titulares para mantener el liderazgo en la tabla anual y seguir con las aspiraciones en el certamen local.

El "Xeneize" llega al clásico motivado tras conseguir su lugar en la final del torneo continental gracias a un gol agónico de su capitán, quien volvió a las canchas tras una recuperación de solo once días por un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho.

No obstante, con la vista puesta en el próximo Superclásico ante River Plate, que se jugará el próximo domingo en La Bombonera, el cuerpo técnico ha decidido preservar a algunos jugadores clave.

Leandro Paredes no será titular y comenzará en el banco de suplentes, esperando sumar minutos únicamente si es necesario, ya que aún no está al cien por ciento físicamente.

En su lugar, Rodrigo Battaglia será el encargado de manejar el mediocampo, mientras que Malcom Braida ingresará por Lautaro Blanco, quien descansará tras una serie de partidos como titular.

Aparte de estas modificaciones por razones de preservación, existe una duda táctica en la alineación inicial: el cuerpo técnico está evaluando si el juvenil Leonel Flores descansará tras una extensa serie de partidos, lo que abriría la posibilidad para el recuperado Alan Velasco, o si se mantendrá en el once titular junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque.

Así, la probable formación que presentará el Vasco Arruabarrena en Avellaneda estará compuesta por Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida en la defensa; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado en el mediocampo; completando con Sebastián Villa, Miguel Merentiel y la mencionada duda entre Leonel Flores y Alan Velasco en la delantera.