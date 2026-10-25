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Boca venció a Independiente de manera agónica y quedó puntero en la tabla anual

"El Xeneize" venció al "Rojo" en Avellaneda con gol de Facundo Herrera, que anotó su primera anotación como profesional.

25/10/2026 | 18:53Redacción Cadena 3

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Independiente y Boca se enfrentan en Avellaneda.

FOTO: Independiente y Boca se enfrentan en Avellaneda.

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Boca venció a Independiente en el Libertadores de America de manera agónica, se subió a lo más alto de la tabla anual y sigue soñando con ser campeón.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena le ganó al "Rojo", de visitante, por 1-0 con gol de Facundo Herrera sobre el final del partido.

El triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, mientras que el “Rojo” llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar y es octavo, con 19 unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que el equipo de Jadson Viera será visitante ante Defensa y Justicia, el lunes 2 desde las 19:00.

En desarrollo

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
Se enfrentan Boca e Independiente por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo y dónde?
El partido se jugará el domingo a las 17 en el Estadio Libertadores de América.

¿Qué busca Boca?
Boca busca un triunfo clave para mantener sus aspiraciones al título de Campeón de Liga.

¿Cuál es la situación de Independiente?
Independiente necesita sumar puntos para no comprometer su clasificación a los playoffs.

¿Quiénes son los entrenadores?
Rodolfo Arruabarrena dirige a Boca, mientras que Jadson Viera es el entrenador de Independiente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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