Boca venció a Independiente de manera agónica y quedó puntero en la tabla anual

Boca venció a Independiente en el Libertadores de America de manera agónica, se subió a lo más alto de la tabla anual y sigue soñando con ser campeón.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena le ganó al "Rojo", de visitante, por 1-0 con gol de Facundo Herrera sobre el final del partido.

El triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, mientras que el “Rojo” llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar y es octavo, con 19 unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que el equipo de Jadson Viera será visitante ante Defensa y Justicia, el lunes 2 desde las 19:00.

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