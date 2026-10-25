River busca prolongar su recuperación ante un Racing en crisis en el Monumental

River se medirá este domingo ante Racing en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Este enfrentamiento es crucial para el equipo de Núñez, que busca un triunfo que lo acerque a los playoffs y que además podría significar un golpe decisivo para la "Academia", que se encuentra en una situación crítica.

El partido está programado para las 19:15 en el Estadio Monumental, con transmisión de Cadena 3. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Felipe Viola a cargo del VAR.

River llega a este partido en un buen momento con Leonardo Ponzio como entrenador interino. El equipo ha mostrado una notable mejora en su rendimiento, logrando resultados positivos que lo han llevado a posicionarse en la zona de clasificación a los playoffs.

En su última presentación, el "Millonario" logró una contundente victoria al vencer 3-0 a Belgrano en Córdoba, acumulando así 20 puntos y ubicándose en el sexto lugar de la Zona B.

Por otro lado, Racing atraviesa una de sus crisis más profundas en más de una década, cerrando un 2026 para el olvido en todas las competencias. El equipo, dirigido interinamente por Sebastián "Chirola" Romero, no solo ha sido eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, sino que también ocupa el decimotercer puesto en la Zona B del Torneo Clausura con apenas 12 puntos, lo que prácticamente lo deja sin posibilidades de clasificar a los playoffs.

Las posibles alineaciones para el partido son las siguientes:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Matías Zaracho, Leonel Pérez o Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

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