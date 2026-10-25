Falleció Máximo "El Gordo Cadena" Zurita, un ícono de la barra de Deportivo Morón

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- Máximo Zurita, conocido como "El Gordo Cadena", falleció a los 58 años en su hogar, ubicado en la calle Monseñor Solano, a quince cuadras del estadio de Deportivo Morón. Su deceso ha generado una profunda conmoción en el ámbito futbolístico y en la hinchada del club.

El funeral incluyó un emotivo cortejo fúnebre que tuvo lugar en la tribuna local del Estadio Nuevo Francisco Urbano antes de su traslado al cementerio. Este homenaje reunió a numerosos aficionados del club, así como a barras de otros equipos como Tigre, All Boys y River Plate, lo que obligó a suspender el entrenamiento del plantel profesional, que actualmente compite por el ascenso a Primera División.

Zurita ganó notoriedad el 21 de septiembre de 1991, tras un violento enfrentamiento con la hinchada de Laferrere y la Policía, donde utilizó una cadena como arma, lo que le valió su apodo y su ascenso al liderazgo de "Los Borrachos de Morón" junto a Carlos Salomón y Ramón Toledo.

Durante la administración de Juan Carlos Rousselot en el municipio de Morón, se desempeñó como empleado en Servicios Públicos y actuó como fuerza de choque en diversas situaciones, incluyendo la represión de protestas vecinales y la desarticulación de huelgas.

En el año 2002, Zurita reconoció haber recibido pagos del municipio por trabajos relacionados con campañas electorales, y luego continuó prestando servicios similares en Merlo e Ituzaingó.

En el ámbito judicial, estuvo imputado por el asesinato de Daniel García, un hincha de 19 años apuñalado el 11 de julio de 1995 en Paysandú, Uruguay, tras un partido de la Copa América entre Argentina y Chile. A pesar de las evidencias que apuntaban a su presencia en el lugar del crimen, la causa prescribió sin que se dictaran condenas, tras presentar una coartada que se basó en un arresto en Morón.

En sus últimos años, Zurita residía en Nueva Atlantis, en el Partido de La Costa, aunque continuaba asistiendo con regularidad a los partidos de Deportivo Morón.