Colapinto vuelve a correr este domingo: largará 21° en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto largará desde el puesto 21 en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará este domingo en el Circuito de las Américas, en Austin. El argentino superó la primera tanda de clasificación, pero quedó eliminado en la Q2 y, además, deberá cumplir una penalización de 10 posiciones por el cambio de componentes de su Alpine.

El piloto argentino registró un mejor tiempo de 1m35s722 en la segunda instancia, que no le alcanzó para meterse entre los diez mejores. Aun así, la sanción lo relegará hasta el fondo de la grilla, por delante únicamente de Gabriel Bortoleto, quien también acumula penalizaciones.

La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, que marcó un tiempo de 1m34s035 y volvió a conseguir el primer puesto de la clasificación después de ocho carreras. Max Verstappen, con Red Bull, e Isack Hadjar, también de Red Bull, completaron los primeros puestos de la sesión.

La penalización que lo relegó al fondo

Más allá de su resultado en pista, Colapinto deberá cumplir una sanción de 10 posiciones en la grilla del domingo por el cambio de componentes de su monoplaza.

De esta manera, comenzará el Gran Premio desde el puesto 21, aunque había finalizado la Q2 en una posición superior. Gabriel Bortoleto, de Audi, partirá 22° por las penalizaciones que acumula.

La sanción condiciona la carrera del argentino, que tendrá que buscar avanzar desde el fondo en una competencia que se disputará en el exigente trazado de Austin.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos

La actividad continúa este domingo con la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará sobre un total de 56 vueltas.

Domingo 25 de octubre: carrera, a las 17 de Argentina.

La competencia será una nueva oportunidad para Colapinto, que intentará recuperar posiciones desde el fondo de la grilla y aprovechar las alternativas de una carrera que se anticipa exigente en el Circuito de las Américas.

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