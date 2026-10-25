Santacroce cuestionó a la conducción del PJ y reclamó que un intendente lidere el partido

El intendente de Funes, Roly Santacroce, reclamó que un jefe municipal encabece el Partido Justicialista de Santa Fe y cuestionó a la conducción provincial por excluir a los dirigentes territoriales de las decisiones electorales. Lo hizo durante un encuentro de la Red de Acción e Identidad Santafesina (RAÍS) en el Complejo Cultural Atlas de Rosario.

Ante dirigentes, empresarios y militantes, Santacroce sostuvo que los intendentes son convocados durante las campañas y relegados después de las elecciones. Como ejemplo, mencionó una reunión realizada en enero en el Senado provincial: según su relato, habían sido citados con la expectativa de participar en las definiciones, pero terminaron al margen de la selección de una candidatura.

“Necesitamos una generación de dirigentes políticos que la sociedad diga: esto es lo que queremos. Tenemos un pueblo lastimado, descreído, con un partido que no escucha, que no cree, que no emite opinión y que está cerrado en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo hacemos si nosotros tenemos que gobernar nuestras ciudades?”, expresó.

FOTO: El intendente de Funes, Roly Santacroce.

El mandatario también acusó a las autoridades partidarias de priorizar los cargos nacionales por encima de la construcción territorial. En ese sentido, sostuvo que se conforman listas sin posibilidades de ganar y que se obstaculiza el crecimiento de dirigentes justicialistas con respaldo en sus localidades.

Su propuesta es que la renovación partidaria tenga a los intendentes como protagonistas. Santacroce vinculó ese planteo con la derrota del peronismo en las elecciones provinciales de 2023 y con la necesidad de recuperar la confianza de los votantes.

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“Estamos en una de las peores posiciones habidas y por haber, necesitamos de cada uno, de todos. La sociedad está descreída, no le cree nada a ningún dirigente político. Solamente nos cree a nosotros, los intendentes, porque somos los que estamos al lado de ellos en los peores momentos”, afirmó.

De cara a 2027, señaló que RAÍS deberá definir una estrategia para impulsar una representación justicialista y sostuvo que el objetivo del espacio es construir un proyecto político.

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“Mostrar caras nuevas, formas nuevas, vestimentas nuevas, léxico nuevo, para que tengamos ante la sociedad una mirada diferente, que la juventud, los industriales, los que generan puestos de trabajo, vuelvan a mirarnos como una opción”, planteó.

Al finalizar, invitó a los presentes a visitar Funes y presentó su gestión municipal como un ejemplo de lo que busca trasladar a la discusión política provincial.