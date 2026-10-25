FOTO: Pronóstico del clima para la semana en Buenos Aires: temperaturas y lluvias

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que la semana comience con temperaturas bajas, que irán aumentando hacia un clima más primaveral.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el organismo meteorológico ha confirmado que este lunes 26 comenzará con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 18°C. El cielo estará entre parcial a mayormente nublado, con vientos predominantes del este. Además, se prevé un 10% de probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche.

El martes 27 se anticipa un cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta el 10% en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 12°C y 21°C.

Para el miércoles 28, el SMN anunció que la temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará 23°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

El jueves 29 se presentará un cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, que se tornará mayormente nublado hacia la tarde y noche, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%. Las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 22°C.

Finalmente, el viernes 30 cerrará la semana con temperaturas que oscilarán entre 15°C y 22°C, bajo un cielo mayormente nublado.