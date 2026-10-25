Pronóstico del clima para la semana en Buenos Aires: temperaturas y lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana fresco en el AMBA, con temperaturas que oscilarán entre 9°C y 23°C, y posibilidad de lluvias en algunos días.
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Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que la semana comience con temperaturas bajas, que irán aumentando hacia un clima más primaveral.
Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el organismo meteorológico ha confirmado que este lunes 26 comenzará con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 18°C. El cielo estará entre parcial a mayormente nublado, con vientos predominantes del este. Además, se prevé un 10% de probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche.
El martes 27 se anticipa un cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta el 10% en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 12°C y 21°C.
Para el miércoles 28, el SMN anunció que la temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará 23°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
El jueves 29 se presentará un cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, que se tornará mayormente nublado hacia la tarde y noche, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%. Las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 22°C.
Finalmente, el viernes 30 cerrará la semana con temperaturas que oscilarán entre 15°C y 22°C, bajo un cielo mayormente nublado.
Lectura rápida
¿Cuál es el pronóstico para el lunes?
Se espera una mínima de 9°C y máxima de 18°C, con cielo nublado y 10% de probabilidad de lluvias.
¿Cómo estará el clima el martes?
El martes habrá cielo mayormente nublado, con mínimas de 12°C y máximas de 21°C, y probabilidad de lluvias.
¿Qué temperaturas se esperan para el miércoles?
Para el miércoles se anticipa una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado.
¿Qué pasará el jueves?
El jueves comenzará parcialmente nublado, pero se tornará mayormente nublado con 10% de probabilidad de lluvias, mínimas de 15°C y máximas de 22°C.
¿Cómo finalizará la semana?
El viernes se prevé un cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 15°C y 22°C.
[Fuente: Noticias Argentinas]