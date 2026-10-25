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San Martín de Formosa venció a Cipolletti y se quedó con el primer ascenso del Federal A

Se enfrentaron este domingo en el estadio de Sportivo Belgrano. El perdedor tendrá otra oportunidad en la Reválida.

25/10/2026 | 17:16Redacción Cadena 3

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Caminos de la Pasión, en la final del Federal A.

FOTO: Caminos de la Pasión, en la final del Federal A.

La final se juega en cancha de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

FOTO: La final se juega en cancha de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

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  1.

    Audio. Cipolletti y San Martín de Formosa definen en San Francisco el primer ascenso del Federal A

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    Episodios

El Torneo Federal A 2026 conoció este domingo a su primer ascendido. San Martín de Formosa venció a Cipolletti en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano, en San Francisco y se quedó con un lugar en la Primera Nacional.

Cipolletti tendrá una nueva oportunidad de luchar por el ascenso a través de la Reválida.

San Martín de Formosa buscaba revancha

El conjunto formoseño, dirigido por Marcelo Rubino, consiguó un ascenso inédito para la institución. Su campaña alimentaba la ilusión: ganó su zona en la fase regular y también en la Zona Campeonato, antes de eliminar a Atenas de Río Cuarto y a Olimpo de Bahía Blanca.

San Martín, además, llegó con una motivación especial. En la temporada pasada perdió la final por el segundo ascenso frente a Atlético de Rafaela y ahora logró dejar atrás aquella frustración para alcanzar la segunda categoría del fútbol argentino.

Cobertura especial de Cadena 3 con Caminos de la Pasión.

Lectura rápida

¿Qué se conocerá este domingo? Se conocerá al primer ascendido del Torneo Federal A 2026.

¿Quiénes se enfrentarán en la final? Se enfrentarán San Martín de Formosa y Cipolletti.

¿Cuándo se disputará el partido? El partido se disputará este domingo a las 15.

¿Dónde se jugará la final? La final se jugará en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

¿Por qué es importante el partido para San Martín? Es importante porque busca un ascenso inédito y tiene la motivación de superar la frustración de la final pasada.

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