San Martín de Formosa venció a Cipolletti y se quedó con el primer ascenso del Federal A

FOTO: La final se juega en cancha de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

FOTO: Caminos de la Pasión, en la final del Federal A.

El Torneo Federal A 2026 conoció este domingo a su primer ascendido. San Martín de Formosa venció a Cipolletti en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano, en San Francisco y se quedó con un lugar en la Primera Nacional.

Cipolletti tendrá una nueva oportunidad de luchar por el ascenso a través de la Reválida.

San Martín de Formosa buscaba revancha

El conjunto formoseño, dirigido por Marcelo Rubino, consiguó un ascenso inédito para la institución. Su campaña alimentaba la ilusión: ganó su zona en la fase regular y también en la Zona Campeonato, antes de eliminar a Atenas de Río Cuarto y a Olimpo de Bahía Blanca.

San Martín, además, llegó con una motivación especial. En la temporada pasada perdió la final por el segundo ascenso frente a Atlético de Rafaela y ahora logró dejar atrás aquella frustración para alcanzar la segunda categoría del fútbol argentino.

Cobertura especial de Cadena 3 con Caminos de la Pasión.