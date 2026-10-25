Colapinto abandona el GP de Estados Unidos tras incidente con Lindblad en Austin

FOTO: El argentino debió abandonar la carrera que se disputó en el Circuito de las Américas.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) --Franco Colapinto vivió un nuevo fin de semana complicado al abandonar el Gran Premio de Estados Unidos por los daños que sufrió su Alpine en un choque con Arvid Lindblad. El piloto de Pilar explicó los motivos de su salida de la carrera en el circuito de Austin.

Colapinto, que partió desde el fondo de la parrilla debido a una penalización de diez posiciones por cambiar la electrónica de su vehículo, se vio obligado a retirarse tras quedar atrapado entre el monoplaza de su compañero Pierre Gasly y el auto de Lindblad en la primera curva, mientras intentaba ayudar a su compatriota a mantener su posición, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

"Los daños fueron por el contacto con Arvid. Todo el lateral y el piso estaban rotos. Es una pena. Comenzamos desde atrás y las cosas no funcionaron desde el inicio. Decidí salir con neumáticos duros para ver si podíamos hacer algo interesante, pero no fue posible", comentó el argentino.

Después de perder el control de su monoplaza tras el incidente, Colapinto explicó que el problema en la pista ocurrió cuando Gasly salió de boxes y él intentaba contener a Lindblad para que su compañero pudiera quedar adelante.

"Pierre estaba saliendo de boxes y yo trataba de mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera estar adelante. Estábamos los tres juntos y me hicieron sándwich, lo que dañó mucho el coche", precisó.

El piloto añadió: "Es parte de las carreras. La situación no se veía muy bien. Con todo el tráfico que enfrenté, no se presentaba favorable".

Con este abandono, Colapinto acumula su tercer retiro en la temporada, pero ya se enfoca en el Gran Premio de México.

"Tengo ganas de llegar a México, cambiar esta situación, no tener penalizaciones y terminar las carreras. Debemos volver más fuertes e intentar, al menos, completar las competencias", concluyó.