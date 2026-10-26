La milicia yazidí de Irak cesará su lucha y se unirá al ejército nacional

FOTO: Milicia yazidí en el norte de Irak depondrá las armas y se incorporará al ejército

BAGDAD (AP) — Una milicia yazidí en el norte de Irak depondrá las armas y se incorporará al ejército del país, informó el gobierno el lunes.

Este acuerdo se produce en un contexto donde las autoridades buscan poner las armas bajo control estatal, a pesar de la resistencia de algunas de las milicias más poderosas de la nación. Además, se da en medio de un esfuerzo por poner fin a la presencia militar de Turquía en el norte de Irak.

Las Unidades de Resistencia de Sinjar, conocidas como YBS, jugaron un rol crucial en la lucha contra los milicianos del Estado Islámico, quienes devastaron esa provincia en 2014, causando la muerte y esclavización de miles de miembros de la minoría yazidí. Sin embargo, Turquía considera a este grupo como una amenaza debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo separatista kurdo que ha estado en conflicto con el Estado turco durante décadas.

En la actualidad, Turquía participa en esfuerzos de paz con el PKK para finalizar el conflicto. Este grupo, cuyos miembros han atacado objetivos turcos desde bases en el norte de Irak, ha accedido a disolverse y deponer las armas como parte de este proceso.

La dirección de las YBS anunció que el acuerdo para la "terminación del estatus militar independiente de nuestras fuerzas" involucra a 4.165 combatientes, tanto hombres como mujeres, de las YBS y de las Unidades Femeninas de Sinjar.

"El día de hoy no estamos cerrando el libro de nuestra historia, ni estamos renegando de los sacrificios realizados durante años de resistencia", expresa el comunicado. "Más bien, estamos pasando de una etapa impuesta por el genocidio y la guerra a una nueva etapa de operar dentro del marco de las instituciones del Estado".

El grupo también informó haber perdido a 530 combatientes en su lucha por defender la región. Sin embargo, los comunicados no ofrecieron detalles específicos sobre los arreglos prácticos ni el cronograma para la integración de los combatientes en las fuerzas de seguridad federales.

Desde la ofensiva del Estado Islámico, miles de yazidis fueron asesinados o secuestrados, y muchas mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual, mientras que decenas de miles huyeron de sus hogares. Esta tragedia dejó profundas cicatrices en la comunidad, que aún busca justicia y respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.

A pesar de que el Estado Islámico ha perdido control sobre la región, Sinjar enfrenta dificultades en su recuperación. Muchos yazidis desplazados aún no han regresado, y la reconstrucción se ha demorado, con acceso limitado a servicios básicos.

El comunicado del gobierno iraquí destacó el papel de la comunidad yazidí en la lucha contra el Estado Islámico y se comprometió a proteger los derechos de quienes combatieron al grupo, indemnizar a las víctimas de los ataques y a sus familias, y respaldar la reconstrucción de Sinjar.

Este acuerdo se inscribe en un esfuerzo más amplio del gobierno iraquí para someter a los grupos armados a la autoridad del Estado. Sin embargo, varias milicias poderosas respaldadas por Irán han manifestado que no tienen intención de entregar sus armas, especialmente en un contexto de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos.