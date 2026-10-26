Monitores de Demócratas y Republicanos se Preparan para las Elecciones en EE.UU. en Medio de Tensiones

NUEVA YORK (AP) — En un clima de creciente tensión, tanto demócratas como organismos de vigilancia externos están organizando una notable presencia en los centros de votación para las próximas elecciones. Este despliegue responde a la preocupación de que el presidente Donald Trump utilice los recursos del gobierno federal para interferir en un proceso electoral que podría definir sus últimos dos años en el cargo.

La iniciativa incluye un esfuerzo masivo por parte de la izquierda, que contará con decenas de miles de observadores, enfrentándose al programa de monitoreo más amplio en la historia del Departamento de Justicia. Este esfuerzo podría resultar en una situación sin precedentes en las elecciones estadounidenses contemporáneas.

La movilización de grupos demócratas y organizaciones sin fines de lucro se centra en capacitar voluntarios para vigilar los centros de votación y reportar cualquier actividad sospechosa. La red de vigilancia incluye a organizaciones tradicionales como Common Cause y la Unión Americana de Libertades Civiles, además de un gran número de voluntarios organizados por partidos demócratas estatales y activistas enfocados en proteger el proceso democrático.

El Comité Nacional Demócrata ha creado una unidad de ciberseguridad sin precedentes, compuesta por exfuncionarios de la CIA y el FBI, que se encargará de monitorear y reportar desinformación en línea, incluyendo la proliferación de deepfakes. La vicepresidenta del CND, Jane Kleeb, destacó la importancia de esta estrategia en el contexto actual.

Simultáneamente, alcaldes y fiscales generales de estados gobernados por demócratas están realizando simulaciones para prepararse ante posibles escenarios de intervención, como el aumento de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los centros de votación. Kleeb señaló que estos esfuerzos son necesarios debido a las amenazas directas planteadas por el presidente respecto a la posibilidad de incautar boletas.

El Departamento de Justicia ya ha presentado demandas en California y Alaska que podrían influir en el conteo y certificación de boletas. Aunque Trump ha continuado haciendo acusaciones infundadas de fraude electoral, funcionarios gubernamentales han afirmado que no hay planes para desplegar agentes de inmigración en las urnas.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, atribuyó las preocupaciones sobre la seguridad electoral a lo que denominó "demócratas radicales" que se oponen a los requisitos de identificación de votantes promovidos por los republicanos. Bis defendió las acciones de Trump, afirmando que ha trabajado más que ningún otro presidente para asegurar elecciones justas.

Se estima que los partidos demócratas estatales han capacitado alrededor de 10.000 voluntarios para observar las urnas y reportar cualquier actividad sospechosa. Por su parte, Common Cause ha formado a otros 16.000 voluntarios para la misma tarea, mientras que una coalición más amplia de protección electoral ha entrenado a decenas de miles más.

Además, grupos como Indivisible y MoveOn están movilizando sus redes para asegurar el proceso electoral. Sin embargo, la cantidad de organizaciones involucradas ha generado preocupaciones sobre el posible caos en los centros de votación.

La Asociación de Alcaldes Demócratas ha emitido directrices para sus funcionarios locales sobre cómo proceder si se presentan agentes federales en las urnas, recordando que la ley federal prohíbe la presencia de ciertos agentes y establece que no pueden interactuar con los votantes.

El Departamento de Justicia planea enviar monitores a todos los estados, especialmente a aquellos con alta población y en distritos con elecciones reñidas. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las leyes federales y proteger los derechos de los votantes.

Los republicanos, por su parte, también están preparando su estrategia. El Comité Nacional Republicano ha anunciado el despliegue de "directores de integridad electoral" en 22 estados, con el objetivo de supervisar y asegurar que se respeten las normas electorales.

A medida que se acercan las elecciones, el ambiente se vuelve cada vez más tenso, con múltiples actores en juego que buscan influir en el proceso electoral y garantizar su integridad.