FOTO: Conferencia de ministros de Seguridad por los crímenes de dos mujeres en Buenos Aires y Córdoba

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindaron hoy una conferencia de prensa sobre la detención de Renato Iván Tabella, acusado de los crímenes de Tatiana Micaela Fernández en Retiro y Daniela Villalba, en Córdoba.

Fuentes oficiales confirmaron que el encuentro sucedió en el edificio ubicado en la avenida Regimiento Patricios al 1142, donde ambos funcionarios aportaron datos acerca de la resolución de ambos casos.

En la conferencia también participaron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y su par cordobés, comisario general Marcelo Marín.

"En horas de la mañana de ayer, en la calle Libertad 1228, se tomó conocimiento que había fallecido una persona. A raíz de la investigación y las primeras intervenciones de la Policía de la Ciudad, se pudo determinar que esta persona posiblemente era víctima de un homicidio, por lo que empezó a trabajar la división homicidios conjuntamente con otras áreas levantando rastros, de los cuales se levantaron más de 17 rastros de huellas digitales y fluidos de ADN interesantes para la causa", comenzó Giménez.

El funcionario expuso que horas después de que el caso se hiciera público, Quinteros se contactó con él debido a que estaban investigando un caso (Daniela Villalba) con "similares características".

"Los jefes de las ambas policías se conectaron y empezaron a trabajar en conjunto y después de varias horas de trabajo y con la presunción que tenía la Policía de Córdoba de que este ciudadano estaba en la Ciudad de Buenos Aires", sumó Giménez.

Se trabajó en conjunto, lo que permitió este domingo por la noche la detención del presunto homicida: "Se encuentra a resguardo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 53, a cargo de Matías Felipe Di Lello, la secretaria Marcela Sáenz, y de la Fiscalía y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 22, de Alejandra Rodríguez."

Luego, tomó la palabra Quinteros, quien comentó que el martes 20 de octubre tomaron conocimiento del hallazgo de elementos con sangre y una valija que tenía el nombre de la víctima, por lo que se dio inicio a una investigación: "Al día siguiente se profundiza cuando una persona llama al 911 advirtiendo que una amiga no aparecía. Al ingresar al inmueble se encuentra una escena similar a la que se encontró aquí, una persona fallecida, en este caso con signos de haber sido acuchillada a la altura de su garganta, desangrada, pero con una escena que no había absolutamente ningún desorden en el departamento."

"Al igual que en el caso de la Ciudad, no teníamos el celular de la víctima, pero el último impacto del teléfono determinó una determinada zona de Córdoba en donde nuestros investigadores comenzaron a trabajar. Ya teníamos imágenes de quien podría haber sido el homicida, y gracias a datos aportados pudimos determinar de que se trataría de Iván Tabella", describió.

Quinteros remarcó que se trata de una persona que no tiene antecedentes penales, que tiene residencia en Huerta Grande, Córdoba, y que llegó a Buenos Aires en un colectivo de línea: "Viajó con su documento, por lo que nos permitió actuar rápido."

Aunque manifestaron que no quieren generar "paranoia", señalaron que el implicado "tenía un pasaje a otro lugar del país", por lo que sospechan que podría haber querido concretar otro crimen.

Acerca del móvil de los homicidios, explicó: "Es muy prematuro, lo que sí está claro que la mecánica de las dos formas en la que contacta a sus víctimas es igual, a través de aplicaciones de citas, y luego el homicidio, si bien tiene diferencias en la forma en la que da muerte a una y a otra, el escenario es el mismo."

Villalba fue encontrada con signos de haber sido acuchillada a la altura de su garganta, mientras que Fernández no tenía ningún tipo de golpe aparente, solamente un enrojecimiento en la zona del cuello: "El médico legista observa una pequeña inflamación en el cuello, pero todavía no tenemos el resultado de la autopsia."