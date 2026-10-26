El juicio por el crimen de Cristian Díaz avanza con testimonios clave en Buenos Aires

Buenos Aires, 26 octubre (NA) – El juicio oral que involucra a Cristian "Pity" Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz en 2018 se encuentra en sus fases finales, con las últimas declaraciones de testigos en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes, se prevé que ofrezcan su testimonio los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj Perito, además del psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio. En la lista de testigos también figura el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido como el Cura Rockero, quien mantiene un vínculo cercano con el músico. Sin embargo, su participación es incierta, ya que ha informado que un familiar será sometido a una operación durante la tarde, lo que podría retrasar su declaración.

Previo a la audiencia, la defensa de Pity Álvarez, integrada por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, emitió un comunicado de prensa en el que advierten sobre el riesgo para la vida y salud de "Pity", solicitando la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el comunicado, se menciona que "tramitan tres recursos de queja interpuestos ante la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de habeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29".

La defensa también denuncia un grave riesgo para la vida y salud de su cliente, alegando la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad. Además, cuestionan la actuación del Ministerio Público Fiscal, acusándolo de ocultar pruebas y de falta de objetividad, lo que ha llevado a la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados.

Por último, expresaron que "ante la gravedad institucional de los hechos y la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, se requiere tratamiento urgente de los recursos". Asimismo, dejaron en claro que se respeta el buen nombre y honor de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29 y del fiscal subrogante que actuó en ausencia del fiscal Abraldes, quien se encontraba de vacaciones durante el desarrollo del juicio.