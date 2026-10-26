FOTO: Conferencia de prensa sobre detención de sospechoso por crímenes de mujeres en Buenos Aires y Córdoba

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su colega de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, llevaron a cabo una conferencia de prensa para informar sobre la detención de Renato Iván Tabella, quien es acusado de los homicidios de Tatiana Micaela Fernández en Retiro y Daniela Villalba en Córdoba.

Según fuentes oficiales, el evento tuvo lugar en el edificio situado en la avenida Regimiento Patricios al 1142, donde ambos funcionarios compartieron detalles sobre la resolución de ambos casos.

En la conferencia también estuvieron presentes el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y su par cordobés, el comisario general Marcelo Marín.

Giménez explicó que el día anterior, en la calle Libertad 1228, se recibió el aviso sobre el fallecimiento de una persona. Tras las primeras investigaciones, se determinó que podría tratarse de un homicidio, por lo que la división de homicidios comenzó a trabajar en el caso, recogiendo más de 17 rastros de huellas digitales y fluidos de ADN relevantes.

El funcionario añadió que, poco después de que el caso se hiciera público, Quinteros se comunicó con él debido a que estaban investigando otro caso (el de Daniela Villalba) con "similares características".

"Los jefes de ambas policías se conectaron y empezaron a colaborar, y después de varias horas de trabajo, con la presunción de que este ciudadano podría estar en la Ciudad de Buenos Aires, se logró su detención el domingo por la noche", indicó Giménez.

El presunto homicida se encuentra ahora bajo resguardo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 53, a cargo de Matías Felipe Di Lello, y de la secretaria Marcela Sáenz, así como de la Fiscalía y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 22, a cargo de Alejandra Rodríguez.