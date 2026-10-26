FOTO: La mitad de las víctimas por quemaduras en Argentina son niños: un llamado a la prevención

Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- Este lunes se conmemora el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de prevenir estos accidentes, especialmente en la población más vulnerable: los niños, quienes representan la mitad de las víctimas.

La iniciativa fue establecida por la Federación Latino Americana de Quemaduras, F.E.L.A.Q, en honor a la Fundación del Quemado Fortunato Benaim, creada en Buenos Aires el 26 de octubre de 1981. Las estadísticas son alarmantes: la mayoría de las quemaduras se producen en el entorno doméstico, donde una simple taza de café volcada o un líquido caliente al alcance de los niños pueden derivar en emergencias médicas.

Los especialistas enfatizan que la frase "no toques" no es suficiente para prevenir lesiones. Es crucial adoptar hábitos seguros y enseñar a los niños a identificar situaciones de riesgo. Según un informe de la Unidad de Quemados del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan, un niño en Argentina sufre quemaduras moderadas o graves a diario, y el 90% de los casos ocurren en casa. Las quemaduras son la tercera causa de muerte por causas traumáticas en la población pediátrica del país, aunque entre 2022 y 2025, el índice de sobrevida en pacientes pediátricos internados por quemaduras críticas se situó entre el 88% y el 97%.

Un estudio de la Fundación Benaim y la Asociación Argentina de Quemaduras (AAQ) reveló que en adultos, las quemaduras más severas son a menudo causadas por el fuego y combustibles, y más del 70% de estas quemaduras son clasificadas como Grado III o IV al momento de la internación. La duración promedio de la estadía hospitalaria para pacientes con grandes quemaduras varía entre 22 y 37 días.

La Dra. Yael Borojovich, directora médica del Centro Médico La Plata, explicó que no todas las quemaduras tienen el mismo impacto en la piel. Las quemaduras superficiales solo afectan la capa externa, pero las más graves pueden causar daño profundo y requieren atención médica inmediata. La forma de actuar ante una emergencia es crucial; el primer paso es alejar a la persona de la fuente de calor y enfriar la zona afectada con agua fresca durante al menos 20 minutos.

Además, es esencial evitar remedios caseros que puedan agravar la lesión. La Dra. Borojovich advierte que aplicar pasta dental, manteca o hielo solo empeora la situación y aumenta el riesgo de infección. La atención médica es imprescindible para quemaduras profundas, extensas o en áreas delicadas como la cara, manos o genitales.

La especialista también sugiere estrategias simples para reducir riesgos, como mantener los mangos de las sartenes hacia adentro y mantener los líquidos calientes lejos del alcance de los niños. "Reducir estos riesgos está al alcance de la mano", concluyó.