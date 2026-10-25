Llaryora felicitó a Lula por su reelección en Brasil y destacó la integración regional

FOTO: El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el Coloquio 2026 de UIC. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró este domingo la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil y subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambos países.

A través de su cuenta de X, el mandatario provincial afirmó que “la democracia se fortalece cuando la voluntad popular se expresa, en este caso en las urnas de un país vecino”.

Llaryora remarcó que Argentina y Brasil “comparten una identidad regional y enormes oportunidades de crecimiento y cooperación”, y planteó el desafío de “seguir fortaleciendo nuestros vínculos”.

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La #democracia se fortalece cuando la voluntad popular se expresa, en este caso en las urnas de un país vecino. Argentina y Brasil comparten una identidad regional y enormes oportunidades de crecimiento y cooperación. Tenemos el desafío de seguir fortaleciendo nuestros vínculos. #Córdoba mantiene fuertes lazos comerciales, educativos e institucionales con esta gran nación con la finalidad de impulsar la integración, la producción y el trabajo, en beneficio de nuestros pueblos. Envío mis felicitaciones al presidente electo @LulaOficial tras esta gran reelección consagrada este domingo por el pueblo brasileño. ?????????? #LulaPresidente #EleccionesBrasil2026 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 26, 2026

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En el mismo mensaje, el gobernador destacó los lazos que mantiene Córdoba con Brasil: “#Córdoba mantiene fuertes lazos comerciales, educativos e institucionales con esta gran nación con la finalidad de impulsar la integración, la producción y el trabajo, en beneficio de nuestros pueblos”.

Finalmente, envió sus felicitaciones al presidente electo: “Envío mis felicitaciones al presidente electo @LulaOficial tras esta gran reelección consagrada este domingo por el pueblo brasileño”, acompañado de las banderas de Argentina y Brasil y los hashtags #LulaPresidente y #EleccionesBrasil2026.