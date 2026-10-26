La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.
El sorteo número 41392 de La Previa se realizó el lunes 26 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3905, interpretado como A primera (Gato). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41392, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3905, interpretado tradicionalmente como A primera (Gato).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3905
2° 6713
3° 3053
4° 9703
5° 6087
6° 2207
7° 1586
8° 6832
9° 8313
10° 4277
11° 0011
12° 3855
13° 7081
14° 9986
15° 6431
16° 5769
17° 5839
18° 5224
19° 8126
20° 1012
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41392 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 26 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3905.
¿Cómo se interpreta el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Gato).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.