La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.

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El número de sorteo 41392, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3905, interpretado tradicionalmente como A primera (Gato).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3905

2° 6713

3° 3053

4° 9703

5° 6087

6° 2207

7° 1586

8° 6832

9° 8313

10° 4277

11° 0011

12° 3855

13° 7081

14° 9986

15° 6431

16° 5769

17° 5839

18° 5224

19° 8126

20° 1012