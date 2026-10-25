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Vélez arrasó 5-0 a Central Córdoba y se acerca a Boca en la tabla anual

Con esta victoria, el 'Fortín' aseguró su lugar en los playoffs del Torneo Clausura, posicionándose a solo dos puntos del líder Boca.

25/10/2026 | 23:47Redacción Cadena 3

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Vélez sueña con el título de Campeón de Liga.

FOTO: Vélez sueña con el título de Campeón de Liga.

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Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Vélez logró una contundente victoria de 5-0 como visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Este triunfo lo mantiene cercano a Boca en la tabla anual.

Los goles del equipo local fueron anotados por Matías Pellegrini, el paraguayo Ronaldo Martínez, quien se destacó con un hat trick, y Lucas Robertone. Ambos equipos finalizaron el encuentro con 10 jugadores tras las expulsiones de Rodrigo Aliendro y Alejandro Maciel.

El partido comenzó de manera prometedora para Vélez, que ya a los 21 minutos había tomado una ventaja de 2-0.

Pellegrini abrió el marcador tras recibir un pase de Ronaldo Martínez y definir desde el borde del área. Martínez aumentó la ventaja poco después al finalizar una jugada colectiva de gran calidad.

En el segundo tiempo, Martínez convirtió un espectacular gol de chilena desde el borde del área, un tanto que podría ser candidato al Premio Puskas. A los 16 minutos del complemento, Robertone anotó el cuarto gol en una jugada llena de rebotes y, finalmente, a los 38, Martínez selló la goleada con su tercer gol del día, ejecutando un penal de manera precisa.

Con esta victoria, Vélez se posicionó segundo en la Zona A con 27 puntos, asegurando su clasificación a los playoffs y ascendiendo al tercer lugar en la tabla anual con 55 unidades, a solo dos del líder Boca, con dos fechas restantes para definir al campeón de la Liga.

Por su parte, Central Córdoba continúa en una mala racha, acumulando solo 10 puntos y ocupando el penúltimo lugar en la Zona A, sin posibilidades de acceder a los playoffs.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Vélez ganó 5-0 a Central Córdoba.

¿Quién destacó en el partido?
El paraguayo Ronaldo Martínez se destacó con un hat trick.

¿Cuál fue el resultado final?
El resultado final fue 5-0 a favor de Vélez.

¿Qué posición ocupa Vélez en la tabla?
Vélez se ubica segundo en la Zona A y tercero en la tabla anual.

¿Qué le sucede a Central Córdoba?
Central Córdoba está penúltimo en la Zona A, con solo 10 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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