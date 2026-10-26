Batalla campal: dos jugadores hospitalizados por incidentes en el fútbol de Traslasierra

FOTO: Violentos incidentes entre jugadores de Club Independiente San Javier y Club La Paz.

Dos futbolistas de 17 y 20 años fueron hospitalizados tras dos episodios de violencia registrados este domingo en San Javier y Villa Dolores, durante encuentros de la Liga Dolorense de Fútbol. Ambos sufrieron conmoción craneal y posteriormente recibieron el alta médica, según confirmó la entidad deportiva.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 17.35 en el Club Independiente de San Javier, al finalizar un encuentro de tercera división frente a Juventud Unida de La Paz. Según el informe policial, se produjo una pelea entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Durante la gresca resultó lesionado un futbolista de 17 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Villa Dolores. Allí le diagnosticaron una conmoción craneal y permaneció en observación hasta recibir el alta.

En el video que se dio a conocer, se puede escuchar cómo algunos adultos que estaban entre el público alentaron a que continuaran las agresiones.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El segundo episodio se registró cerca de las 19 en las instalaciones del Club Deportivo Atlanta, en Villa Dolores, durante un encuentro de primera división. Un jugador de 20 años denunció que un rival del Club Comercio le había propinado una patada en la cabeza.

El futbolista fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al mismo hospital, donde también le diagnosticaron una conmoción craneal. Luego recibió el alta médica.

Desde la Liga Dolorense de Fútbol repudiaron los hechos, expresaron preocupación por lo ocurrido y se pusieron a disposición de la Justicia y de la Policía para colaborar con la investigación de ambos episodios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Roberto Fontanari.