Encontraron el cuerpo del último pescador desaparecido en Fray Luis Beltrán
El cadaver de Héctor Flores fue localizado anoche en la ribera del río Paraná en San Pedro. Sus familiares confirmaron la identidad en la morgue judicial.
26/10/2026 | 10:34Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.
Prefectura Naval halló el domingo por la noche el cuerpo de Héctor Flores en la ribera del río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado, en San Pedro. Se trata de la tercera víctima fatal del naufragio ocurrido el 15 de octubre frente a Fray Luis Beltrán. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial y su identidad fue confirmada luego de que sus familiares lo reconocieran.
El accidente ocurrió cuando cuatro hombres que habían salido a pescar cayeron al agua luego de que la embarcación en la que navegaban se diera vuelta. Uno de los ocupantes logró sobrevivir, mientras que los otros tres quedaron desaparecidos, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en distintos sectores del río.
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Conmoción. El cuerpo hallado en Villa Gobernador Gálvez es de uno de los pescadores desaparecidos en Beltrán
El Instituto Médico Legal confirmó este martes la identidad del hombre encontrado el lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués, en VGG.
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El primer cuerpo encontrado fue el de Ezequiel Stegmann, de 35 años, localizado el lunes pasado en aguas del Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. El sábado, en tanto, fue hallado el cadáver de Gustavo Fabián Muñoz en la zona de Granadero Baigorria, cuya identidad se confirmó al día siguiente.
Con el hallazgo de Flores, Prefectura Naval dio por finalizadas las tareas de búsqueda de los tres hombres desaparecidos tras el naufragio.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el 15 de octubre? Un naufragio frente a Fray Luis Beltrán que dejó cuatro hombres en el agua.
¿Quién fue hallado el domingo por la noche? El cuerpo de Héctor Flores fue encontrado por Prefectura Naval.
¿Dónde se encontró el cuerpo de Flores? En la ribera del río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado, en San Pedro.
¿Cómo se identificó el cuerpo de Flores? Su identidad fue confirmada por sus familiares.
¿Por qué se dieron por finalizadas las búsquedas? Con el hallazgo de Flores, se completó la búsqueda de los tres hombres desaparecidos.