Encontraron el cuerpo del último pescador desaparecido en Fray Luis Beltrán

Prefectura Naval halló el domingo por la noche el cuerpo de Héctor Flores en la ribera del río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado, en San Pedro. Se trata de la tercera víctima fatal del naufragio ocurrido el 15 de octubre frente a Fray Luis Beltrán. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial y su identidad fue confirmada luego de que sus familiares lo reconocieran.

El accidente ocurrió cuando cuatro hombres que habían salido a pescar cayeron al agua luego de que la embarcación en la que navegaban se diera vuelta. Uno de los ocupantes logró sobrevivir, mientras que los otros tres quedaron desaparecidos, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en distintos sectores del río.

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El primer cuerpo encontrado fue el de Ezequiel Stegmann, de 35 años, localizado el lunes pasado en aguas del Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. El sábado, en tanto, fue hallado el cadáver de Gustavo Fabián Muñoz en la zona de Granadero Baigorria, cuya identidad se confirmó al día siguiente.

Con el hallazgo de Flores, Prefectura Naval dio por finalizadas las tareas de búsqueda de los tres hombres desaparecidos tras el naufragio.