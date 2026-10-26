En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Encontraron el cuerpo del último pescador desaparecido en Fray Luis Beltrán

El cadaver de Héctor Flores fue localizado anoche en la ribera del río Paraná en San Pedro. Sus familiares confirmaron la identidad en la morgue judicial.

26/10/2026 | 10:34Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.

FOTO: Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Prefectura Naval halló el domingo por la noche el cuerpo de Héctor Flores en la ribera del río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado, en San Pedro. Se trata de la tercera víctima fatal del naufragio ocurrido el 15 de octubre frente a Fray Luis Beltrán. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial y su identidad fue confirmada luego de que sus familiares lo reconocieran.

El accidente ocurrió cuando cuatro hombres que habían salido a pescar cayeron al agua luego de que la embarcación en la que navegaban se diera vuelta. Uno de los ocupantes logró sobrevivir, mientras que los otros tres quedaron desaparecidos, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en distintos sectores del río.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El primer cuerpo encontrado fue el de Ezequiel Stegmann, de 35 años, localizado el lunes pasado en aguas del Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. El sábado, en tanto, fue hallado el cadáver de Gustavo Fabián Muñoz en la zona de Granadero Baigorria, cuya identidad se confirmó al día siguiente.

Con el hallazgo de Flores, Prefectura Naval dio por finalizadas las tareas de búsqueda de los tres hombres desaparecidos tras el naufragio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el 15 de octubre? Un naufragio frente a Fray Luis Beltrán que dejó cuatro hombres en el agua.

¿Quién fue hallado el domingo por la noche? El cuerpo de Héctor Flores fue encontrado por Prefectura Naval.

¿Dónde se encontró el cuerpo de Flores? En la ribera del río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado, en San Pedro.

¿Cómo se identificó el cuerpo de Flores? Su identidad fue confirmada por sus familiares.

¿Por qué se dieron por finalizadas las búsquedas? Con el hallazgo de Flores, se completó la búsqueda de los tres hombres desaparecidos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf