La política mira a 2027 mientras las familias intentan llegar a fin de mes

Por Alberto Lotuf

Hay dos calendarios en la Argentina de hoy. El de una dirigencia que ya empezó a moverse hacia 2027, con candidaturas, alianzas y posicionamientos, y el de muchas familias que hacen cuentas para llegar al último día del mes. La distancia entre ambos resume buena parte del problema político actual: el Gobierno necesita convertir la estabilización económica en bienestar concreto, mientras la oposición debe demostrar que tiene algo más que objeciones. Javier Milei eligió cuestionar a quienes dicen que no llegan a fin de mes, pero una familia puede sobrevivir comiendo fideos y arroz, endeudándose con la tarjeta, recurriendo a ahorros o postergando gastos. Describir esa realidad no requiere superar un examen de lógica, sino observar cómo viven millones de personas.

Axel Kicillof encontró en esa discusión una oportunidad para señalar el endeudamiento de los hogares y los consumos que se resignan. Sin embargo, al gobernador también le corresponde explicar cómo financiaría una recuperación duradera sin reproducir los desequilibrios económicos que precedieron al actual Gobierno. Reconocer el costo social del ajuste y discutir la herencia económica son cuestiones perfectamente compatibles. El equilibrio fiscal es importante, pero su legitimidad política se fortalece cuando se traduce en resultados que mejoran la vida cotidiana. La pregunta central es cómo lograr que la estabilización llegue al crédito productivo, impulse inversiones, genere empleo y permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

Mientras tanto, el peronismo intenta ordenar su propio calendario electoral. El senador José Mayans coordinó una reunión en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, con Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y gobernadores. Sobre la mesa estuvieron la estrategia hacia las próximas elecciones y la defensa de las PASO frente a los planes del oficialismo. Massa también reapareció en la Universidad Nacional de San Martín, durante un encuentro con rectores, donde sostuvo que la sociedad le dará vuelta la página al proyecto de Milei. Es una expectativa electoral, pero todavía falta explicar qué habría en la página siguiente. La experiencia de sus protagonistas obliga al peronismo a ofrecer algo más que la promesa de regresar: necesita presentar una propuesta de futuro que dé respuestas a los problemas que también existieron durante sus anteriores gobiernos.

La discusión por 2027 atraviesa, además, al oficialismo. Patricia Bullrich manifestó que se considera preparada para una candidatura presidencial, aunque no confirmó una postulación. Es prematuro interpretar esa declaración como una ruptura, pero sirve para recordar que las coaliciones tienen ambiciones propias y que la unidad política también exige administrar esas aspiraciones. Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta cuestionamientos por el tono de sus confrontaciones. La agresión de Milei al periodismo durante un acto de la Fundación Faro y la controversia por el sobreseimiento del Presidente y de Karina Milei en la causa Libra forman parte de una agenda que excede la competencia electoral. En esa causa, el juez Marcelo Martínez de Giorgi descartó que los hechos investigados configuraran un delito. Sin embargo, el debate público sobre la investigación y las declaraciones presidenciales contra periodistas vuelve a plantear interrogantes sobre los límites de la confrontación política.

La visita de Milei a España también dejó consecuencias en el terreno de las relaciones internacionales. El expresidente del Gobierno español Felipe González recurrió a la ironía al referirse al impacto que podrían tener las intervenciones del mandatario argentino en la política española. La observación apunta a un riesgo conocido: una intervención destinada a debilitar a un adversario puede terminar ayudándolo a movilizar a sus propios seguidores. La pregunta es qué beneficio concreto obtiene la Argentina de estas disputas con un país con el que mantiene vínculos históricos, económicos y culturales. Algo similar ocurre con Brasil, donde Lula se impuso en las elecciones. La Argentina necesita una relación de trabajo con cualquier gobierno brasileño, basada en el comercio, la industria y la integración regional, más allá de las simpatías personales de sus presidentes.

En noviembre de 1985, Raúl Alfonsín y José Sarney firmaron la Declaración de Iguazú, que impulsó la cooperación bilateral y sentó las bases del proceso que desembocaría en el Mercosur. Aquel antecedente conserva una enseñanza: construir confianza requiere decisiones capaces de sobrevivir a quienes las toman. Para la Argentina, Brasil no es solamente un país cuyo presidente puede generar simpatía o rechazo; es un socio fundamental para la producción, las exportaciones, el turismo y el desarrollo regional. Los intereses nacionales deben estar por encima de las preferencias personales de los mandatarios. La política exterior necesita continuidad, previsibilidad y una mirada de largo plazo, incluso cuando existen diferencias ideológicas profundas entre los gobiernos.

En definitiva, el Gobierno debe escuchar las dificultades de la sociedad sin interpretarlas como una refutación personal, y la oposición necesita ofrecer un porvenir que haya aprendido de los errores del pasado. Hasta ahora, la promesa de un retorno épico no alcanza para responder qué haría el peronismo con la economía, el empleo y el poder adquisitivo. Tampoco alcanza con exhibir indicadores de estabilización si una parte de la población todavía no percibe sus beneficios. Mientras la dirigencia discute quién conducirá la próxima etapa, las familias necesitan saber cómo atravesarán la actual. Faltan 363 días para las elecciones y la carrera hacia 2027 ya comenzó, pero la urgencia de la sociedad no espera al calendario electoral.