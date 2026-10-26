La remontada de Lula: el peso del bolsillo, las redes y el nuevo escenario para Milei

FOTO: Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil con el 51,45% de los votos.

La reelección de Lula da Silva mostró la capacidad del oficialismo brasileño para recuperar iniciativa después de una derrota y dejó una advertencia para los gobiernos de la región: la continuidad en el poder necesita conectar las propuestas con las preocupaciones cotidianas de los votantes. La remontada combinó un cambio de campaña, mayor movilización y una disputa más intensa en las redes sociales. El triunfo, sin embargo, quedó acompañado por una controversia electoral y una fuerte reacción financiera.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, con una diferencia superior a los 4,4 millones de sufragios. Alcanzó así su cuarta elección presidencial y protagonizó la primera reversión del resultado de una primera vuelta desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989.

La recuperación tuvo un componente central: el desplazamiento del mensaje hacia problemas concretos. El endeudamiento familiar, los ingresos, el costo de vida y las dificultades para llegar a fin de mes ganaron espacio en una campaña que necesitaba ofrecer respuestas hacia adelante. La trayectoria de Lula y la defensa de su legado debían complementarse con propuestas capaces de renovar expectativas.

Ese movimiento permite una lectura política más amplia. Un dirigente con décadas de protagonismo también necesita revisar cómo se comunica con una sociedad que evalúa su situación presente. La identificación partidaria y la memoria de otros gobiernos conservan importancia, pero compiten con necesidades económicas inmediatas.

La reorganización digital fue otro factor relevante. El Partido de los Trabajadores intensificó su presencia en las plataformas y utilizó herramientas de movilización como el canal de WhatsApp impulsado por el diputado André Janones, reconocido por Lula después de la victoria. La campaña buscó transformar el acompañamiento virtual en participación electoral y recuperar entusiasmo entre sus simpatizantes.

La abstención bajó del 21,08% en la primera vuelta a alrededor del 19,2% en la segunda. Ese aumento de la participación integró el escenario de la remontada, aunque el dato general no permite atribuir todos los votos adicionales a un candidato ni medir por sí solo cuánto aportó la estrategia digital.

La victoria abrió, al mismo tiempo, un conflicto sobre las condiciones de la votación. El juez del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, dispuso extender el horario de cierre de las 17 a las 19 ante dificultades para acceder a los centros electorales. La decisión se comunicó cuando muchas urnas ya habían sido cerradas y no podían reabrirse. La ampliación terminó aplicada únicamente en las mesas que seguían funcionando.

Allí se concentró el cuestionamiento de Flávio Bolsonaro: algunos electores dispusieron de tiempo adicional y otros encontraron establecimientos cerrados. El antecedente de Zanin como abogado de Lula añadió sensibilidad política a la medida. También existe un elemento que debe integrar cualquier evaluación: las dos campañas habían solicitado más tiempo, aunque por dificultades registradas en distintos lugares, vinculadas con el transporte y las lluvias.

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Flávio desconoció el resultado y anunció que buscará la anulación judicial. El Tribunal Superior Electoral, por su parte, proclamó la reelección y reconoció las dificultades operativas ocasionadas por la prórroga. La controversia deja un frente abierto sobre la organización de la jornada y alimenta la tensión política; el anuncio de una impugnación no modifica, por sí mismo, el resultado oficial.

La reacción económica añadió otra presión. En las primeras operaciones de este lunes en el exterior, el fondo de acciones brasileñas EWZ registró pérdidas superiores al 25%, mientras el real cayó alrededor del 10% en contratos de futuros negociados en Chicago. Esas referencias corresponden a instrumentos y horarios específicos: no equivalen a una caída uniforme de todas las acciones brasileñas ni a una cotización minorista disponible para turistas.

Los movimientos reflejaron la revisión de posiciones de inversores que esperaban una victoria de Flávio Bolsonaro y un mayor ajuste fiscal. Lula deberá compatibilizar sus compromisos sociales con señales sobre el financiamiento del Estado y la trayectoria de la deuda. La incertidumbre política puede agregar presión sobre ese equilibrio.

Para la Argentina, una depreciación persistente del real tendría consecuencias comerciales. Si no fuera compensada por otros cambios de precios, podría restar competitividad a productos argentinos en Brasil y favorecer a la producción brasileña frente a competidores locales. También podría abaratar gastos en Brasil para quienes viajen con dólares. Son efectos posibles, sujetos a la evolución cambiaria y a los precios efectivos.

En el plano político, la derrota de un candidato afín representa un revés para Javier Milei. A la vez, abre la posibilidad de que la Argentina gane peso relativo entre los interlocutores sudamericanos de Donald Trump. Esa eventual ventaja diplomática dependerá de decisiones concretas de Washington y de la evolución de sus relaciones con los demás gobiernos.

La continuidad de Lula mantiene a Brasil fuera de un alineamiento automático con Estados Unidos y limita la expansión regional del espacio político cercano a Trump. Pero el presidente brasileño también deberá negociar con un Congreso fortalecido hacia la derecha, que condicionará sus iniciativas y exigirá acuerdos para gobernar.

Para Milei, el resultado ofrece además un motivo para observar cómo se construye respaldo interno. La reelección de un oficialismo muestra que las dificultades económicas pueden convivir con una recuperación electoral cuando una campaña consigue movilizar y renovar expectativas. El vínculo entre las decisiones de gobierno, los ingresos y la vida cotidiana seguirá siendo una variable decisiva para la política argentina.

Lula recuperó los votos necesarios para continuar. Ahora deberá convertir las expectativas que impulsaron su remontada en resultados, sostener acuerdos legislativos y administrar una disputa electoral que amenaza con prolongarse más allá del escrutinio.

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Informe de Marcos Calligaris y Federico Albarenque, enviados especiales de Cadena 3 a Brasil.