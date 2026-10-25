El Liverpool se impone al Brighton y regresa a la Champions League con un 2-0

FOTO: Alexander Isak grita el gol con el que cerró el triunfo del Liverpool.

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – El Liverpool logró una victoria contundente de 2 a 0 ante el Brighton en un encuentro disputado hoy en el estadio Anfield, correspondiente a la octava jornada de la Premier League, la principal división del fútbol inglés.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo local se adelantó en el marcador gracias a un autogol del mediocampista Pascal Gross a los 16 minutos del primer tiempo, seguido por un segundo tanto del delantero Alexander Isak a los 18 minutos de la misma mitad.

Este triunfo permitió a los "Reds" regresar a la zona de clasificación para la UEFA Champions League, ocupando actualmente el cuarto puesto con 15 puntos, tras vencer a un Brighton que se posiciona en el tercer lugar con una unidad más.

En otros resultados de la jornada, el Manchester United sufrió una dura derrota por 3-0 ante el Bournemouth y se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, mientras que el Brentford se posicionó en el sexto lugar tras empatar con el Hull City. El Leeds, por su parte, quedó séptimo tras un empate sin goles, y el Newcastle se impuso por 2-0 al Crystal Palace, ocupando el octavo puesto.

Después de comenzar la temporada con un rendimiento regular y solo una derrota, aunque con varios empates, el Liverpool de Andoni Iraola logró su tercer triunfo en las últimas cuatro fechas, asegurando así su regreso a la zona de clasificación a la Champions League.

El primer gol del encuentro llegó a los 16 minutos del primer tiempo, con un potente disparo bajo del delantero Florian Wirtz que fue desviado por Pascal Gross, descolocando al arquero rival y permitiendo que el balón se colara por el primer palo.

Solo dos minutos después, el extremo Bradley Barcola desbordó por el costado derecho y asistió a Isak, quien sentenció el partido con un toque preciso al borde interno del pie. En este encuentro, el volante argentino Alexis Mac Allister fue titular.

La visita tuvo su mejor oportunidad a los 35 minutos, cuando Yasin Ayari controló el balón y remató con precisión, pero su tiro dio en el poste izquierdo del arquero Alisson Becker.

En otro partido, el Manchester United, con Lisandro Martínez ingresando en el segundo tiempo, sufrió una nueva caída por 3-0 en casa ante el Bournemouth y continúa con una temporada complicada, sumando solo siete puntos en ocho fechas y estando a un punto de la zona de descenso. A pesar de la situación, los aficionados en Old Trafford apoyaron al entrenador Michael Carrick, un ícono del club en su etapa como jugador.

Agencia NA