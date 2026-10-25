FOTO: Inicia el juicio por la masacre de Barracas: alegatos contra Justo Fernando Barrientos

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Los alegatos del juicio por la masacre de Barracas, donde el 5 de mayo de 2024 tres mujeres fueron asesinadas y otra resultó gravemente herida, comenzarán este lunes en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las querellas expondrán sus acusaciones contra Justo Fernando Barrientos, el único imputado, de 69 años.

Se trata de Luciana Sánchez, abogada de Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del hecho, y dos familiares de Pamela Cobbas y Roxana Amarante representados por el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa.

El miércoles, será el turno de la querella asesorada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), mientras que posteriormente hará su intervención el fiscal federal Juan Fernández Buzzi.

"Después falta que los jueces dispongan una fecha para los alegatos de la defensa que sería a principios de noviembre y se van a tomar unos días para dar a conocer el veredicto", precisaron ante la consulta de NA.

A Barrientos se le atribuye el delito de homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, al mediar violencia de género, alevosía y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, consumado respecto de Pamela, Roxana y Andrea, y en grado de tentativa en el caso de Sofía, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.

A Barrientos se lo acusa por haber quemado vivas a las cuatro damnificadas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024.

Inmediatamente, las víctimas comenzaron a sufrir quemaduras graves y el atacante golpeó a una de ellas; luego acudieron al sector de las duchas para mitigar las lesiones, pero Barrientos las prendió fuego una vez más y agredió a Andrea Amarante.

Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea fallecieron con el paso de los días, a la vez que Sofía, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Según las partes y distintos testimonios, el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de "tortas".