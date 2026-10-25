Inicia el juicio por la masacre de Barracas: alegatos contra Justo Fernando Barrientos
Justo Fernando Barrientos enfrenta una posible pena de prisión perpetua por los femicidios de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro, y el intento de homicidio de Sofía Castro.
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Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Los alegatos del juicio por la masacre de Barracas, donde el 5 de mayo de 2024 tres mujeres fueron asesinadas y otra resultó gravemente herida, comenzarán este lunes en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 5 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes cercanas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las querellas expondrán sus acusaciones contra Justo Fernando Barrientos, el único imputado, de 69 años.
Se trata de Luciana Sánchez, abogada de Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del hecho, y dos familiares de Pamela Cobbas y Roxana Amarante representados por el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa.
El miércoles, será el turno de la querella asesorada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), mientras que posteriormente hará su intervención el fiscal federal Juan Fernández Buzzi.
"Después falta que los jueces dispongan una fecha para los alegatos de la defensa que sería a principios de noviembre y se van a tomar unos días para dar a conocer el veredicto", precisaron ante la consulta de NA.
A Barrientos se le atribuye el delito de homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, al mediar violencia de género, alevosía y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, consumado respecto de Pamela, Roxana y Andrea, y en grado de tentativa en el caso de Sofía, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.
A Barrientos se lo acusa por haber quemado vivas a las cuatro damnificadas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024.
Inmediatamente, las víctimas comenzaron a sufrir quemaduras graves y el atacante golpeó a una de ellas; luego acudieron al sector de las duchas para mitigar las lesiones, pero Barrientos las prendió fuego una vez más y agredió a Andrea Amarante.
Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea fallecieron con el paso de los días, a la vez que Sofía, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.
Según las partes y distintos testimonios, el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de "tortas".
Lectura rápida
¿Qué comenzó este lunes?
Los alegatos del juicio por la masacre de Barracas.
¿Quién es el imputado?
Justo Fernando Barrientos, de 69 años.
¿Cuántas víctimas fatales hubo?
Tres mujeres: Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro.
¿Qué delito se le imputa?
Homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas.
¿Cuál es la pena que enfrenta?
Prisión perpetua.
[Fuente: Noticias Argentinas]