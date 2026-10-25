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Elecciones en Brasil 2026 Notas

Flávio Bolsonaro cuestionó las elecciones en Brasil y anunció que pedirá su nulidad tras la derrota

Tras perder ante Lula da Silva en Brasil, el opositor anunció que solicitará anular las elecciones y señaló: “Es una barbaridad lo que pasó”.

25/10/2026 | 22:55Redacción Cadena 3

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Flavio Bolsonaro

FOTO: Flavio Bolsonaro

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Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL), pronunció un discurso tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia.

En su intervención, Bolsonaro abordó el resultado del balotaje en el que triunfó Lula da Silva y adelantó que pediría la nulidad de las elecciones. "Es inexplicable lo que pasó, inentendible", declaró Bolsonaro desde la sede de su partido en Brasilia.

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Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó: "Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar". 

En un breve discurso, el senador consideró "inaceptable" que un ministro de la Corte, quien era abogado de Lula, hubiera firmado el resultado y cambiado las reglas de juego a las 17:01. "Lo que pasó no fue normal", agregó.

Mientras tanto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebró su victoria en San Pablo junto a su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Lectura rápida

¿Quién pronunció un discurso tras las elecciones en Brasil?
Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL).

¿Qué solicitó Bolsonaro tras el balotaje?
Pidió la nulidad de las elecciones.

¿Quién ganó las elecciones presidenciales?
Lula da Silva fue el ganador del balotaje.

¿Dónde celebró Lula su victoria?
En San Pablo, junto a su esposa Rosangela "Janja" da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

¿Qué consideró Bolsonaro sobre el resultado de las elecciones?
Lo consideró "inaceptable" y afirmó que "lo que pasó no fue normal".

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