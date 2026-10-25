Flávio Bolsonaro cuestionó las elecciones en Brasil y anunció que pedirá su nulidad tras la derrota

Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL), pronunció un discurso tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia.

En su intervención, Bolsonaro abordó el resultado del balotaje en el que triunfó Lula da Silva y adelantó que pediría la nulidad de las elecciones. "Es inexplicable lo que pasó, inentendible", declaró Bolsonaro desde la sede de su partido en Brasilia.

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?? #AHORA | Flávio Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y pedirá anular las elecciones. https://t.co/oLd1NJaulQ — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) October 26, 2026

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Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó: "Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar".

En un breve discurso, el senador consideró "inaceptable" que un ministro de la Corte, quien era abogado de Lula, hubiera firmado el resultado y cambiado las reglas de juego a las 17:01. "Lo que pasó no fue normal", agregó.

Mientras tanto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebró su victoria en San Pablo junto a su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin.