Bolsonaro impugnará elecciones en Brasil tras el balotaje con Lula da Silva
El senador acusó a Lula da Silva de "abuso de poder y propaganda electoral indebida" durante la jornada de votaciones.
FOTO: Flavio Bolsonaro
Buenos Aires, 25 de octubre (NA).-- El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, ha anunciado su intención de solicitar la anulación de las elecciones en Brasil. En su declaración, acusó al reciente ganador del balotaje, el actual presidente Inácio Lula da Silva, de incurrir en "abuso de poder y propaganda electoral indebida" durante el proceso de votación.
El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro expresó que "no reconocerá el resultado del balotaje" y adelantó que presentará recursos formales este lunes 26 ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para impugnar la validez de los comicios.
Desde el equipo de campaña de Bolsonaro, se criticó el funcionamiento de las urnas electrónicas, señalando que eran de modelos más antiguos. También se objetaron decisiones judiciales, como la extensión del horario de votación, que fue modificada por el magistrado Cristiano Zanin, extendiendo el tiempo de 17 a 19 horas.
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¿Quién impugna las elecciones?
El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, está impugnando las elecciones.
¿A quién acusa Bolsonaro?
Acusa al actual presidente Inácio Lula da Silva de "abuso de poder y propaganda electoral indebida".
¿Cuándo presentará la impugnación?
Bolsonaro planea presentar recursos formales el lunes 26 de octubre.
¿Qué criticó el equipo de Bolsonaro?
Criticaron el funcionamiento de las urnas electrónicas y decisiones judiciales sobre el horario de votación.
¿Quién modificó el horario de votación?
El magistrado Cristiano Zanin fue quien extendió el horario de votación.
[Fuente: Noticias Argentinas]