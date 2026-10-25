Bolsonaro impugnará elecciones en Brasil tras el balotaje con Lula da Silva

Buenos Aires, 25 de octubre (NA).-- El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, ha anunciado su intención de solicitar la anulación de las elecciones en Brasil. En su declaración, acusó al reciente ganador del balotaje, el actual presidente Inácio Lula da Silva, de incurrir en "abuso de poder y propaganda electoral indebida" durante el proceso de votación.

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro expresó que "no reconocerá el resultado del balotaje" y adelantó que presentará recursos formales este lunes 26 ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para impugnar la validez de los comicios.

Desde el equipo de campaña de Bolsonaro, se criticó el funcionamiento de las urnas electrónicas, señalando que eran de modelos más antiguos. También se objetaron decisiones judiciales, como la extensión del horario de votación, que fue modificada por el magistrado Cristiano Zanin, extendiendo el tiempo de 17 a 19 horas.

Noticia en desarrollo...