Zovatto: la victoria de Lula frena la ola de derecha en América Latina y equilibra el mapa político

El analista internacional Daniel Zovatto consideró que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño constituye "una contención muy importante al avance de los gobiernos de derecha y de extrema derecha” en América Latina y equilibra el mapa político de la región.

En diálogo con Cadena 3, Zovatto recordó que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se registraron siete triunfos consecutivos de gobiernos de derecha o centro-derecha. En 2025 ganaron Daniel Noboa en Ecuador (reelección), Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile y Nasry Asfura en Honduras. En las primeras elecciones presidenciales de 2026 se impusieron Laura Fernández en Costa Rica, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.

Además, Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta en Brasil. “Se daba casi por descontado que Brasil también iba a formar parte de esta ola naranja u ola azul conservadora (…) y que esto iba a significar un respaldo muy importante para la política exterior de Donald Trump, su corolario y su Escudo de las Américas. Y bueno, sorpresas te da la vida. No es fácil ganarle a Lula”, afirmó.

El analista destacó que Lula, en su séptima campaña presidencial (perdió las tres primeras y ganó las cuatro últimas), logró la reelección. Este resultado, sumado a la continuidad de Claudia Sheinbaum en México y al gobierno de Uruguay, deja a América Latina “balanceada entre gobiernos progresistas y gobiernos de derecha”.

Respecto de Argentina, Zovatto fue crítico con la postura del presidente Javier Milei. Señaló que el mandatario “ha sido realmente muy desubicado en sus planteamientos respecto de nuestro socio estratégico”. Recordó que Milei apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro, calificó a Lula de “ladrón” y “zurdo” con epítetos descalificativos, e incluso habló de la posibilidad de un fraude en las elecciones del domingo.

“Un triunfo de Bolsonaro, por el peso específico de Brasil, de una manera u otra iba a eclipsar a Milei”, evaluó Zovatto. Agregó que ahora los segundos niveles de ambos gobiernos deberán trabajar para recomponer una relación que “tiene que ir más allá de los problemas personales porque es una relación estratégica de Argentina con Brasil.”

Sobre los desafíos que enfrentará Lula, el analista advirtió que el presidente brasileño hereda un Congreso que pivota hacia la derecha, lo que generará problemas de gobernabilidad. En el plano económico y financiero, Lula no podrá echar culpas a nadie: deberá sostener los programas sociales anunciados en las últimas semanas de campaña —uno de los factores que le permitieron ganar—, cuyo costo adicional algunos estiman en 57.000 millones de dólares. Esto ocurre en un contexto de deuda externa equivalente al 83% del PIB, déficit fiscal cercano al 10% y tasa de interés del 13,75%.

“Ese me parece que es un desafío mayúsculo: cómo mantener los programas sociales sin aumentar los impuestos y sin seguir agudizando la situación económica y financiera”, concluyó Zovatto.

Entrevista de Sergio Suppo.