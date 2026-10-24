Del escenario al público: así se vivió una nueva edición del Festival Bandera en Rosario

El Festival Bandera se llevó a cabo el sábado 24 de octubre en Rosario y reunió a artistas nacionales e internacionales en distintos escenarios ubicados en el estadio Gabino Sosa, del club Central Córdoba, y en el predio de la estación Rosario Central Córdoba.

La propuesta musical convocó a personas de distintas generaciones y localidades, que disfrutaron de una jornada con rock argentino y latinoamericano, pop, indie y música alternativa.

A través de sus redes sociales, Cadena 3 Rosario documentó distintos momentos de la programación y recoge las voces de quienes forman parte del encuentro: desde las primeras filas frente al escenario hasta las interpretaciones más destacadas y las impresiones de los músicos después de sus presentaciones.

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Uno de los grupos que pasó por el Festival Bandera fue Aterciopelados. La banda colombiana, referente del rock latinoamericano, se presentó ante el público rosarino con un repertorio ligado a su extensa trayectoria y cerró su actuación con «Bolero Falaz», uno de sus temas más reconocidos.

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Tras el show, sus integrantes reflexionaron sobre el vínculo que mantienen con el público argentino y el paso del tiempo. «Hace 30 años que vinimos y vimos una generación joven», expresaron, al recordar sus primeras visitas y el recambio generacional entre sus seguidores.

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También fue parte de la jornada El Mató a un Policía Motorizado. La banda platense abrió su presentación con un arranque a puro rock e interpretó «Un segundo plan», en otro de los momentos registrados por Cadena 3 Rosario.

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Marilina Bertoldi, por su parte, interpretó «Autoestima», el tema que funcionó como primer adelanto de su álbum Para quién trabajás Vol. I, publicado en 2025. Su actuación se sumó a una programación que reúne distintas vertientes del rock y la música alternativa.

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Entre los momentos de tono más íntimo estuvo la presentación de Zoé Gotusso, quien interpretó «Carta para no llorar» y generó una conexión cercana con los asistentes.

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La escena local

La programación incluye además a músicos vinculados con la escena rosarina. Carlos Vandera se presentó en el Escenario Rosario, donde comenzó su repertorio con «El negocio de la música». El músico, reconocido por su histórico vínculo profesional con Fito Páez, formó parte de las propuestas que aportan identidad local al encuentro.

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Otro de los momentos tuvo como protagonista a Nuestro Romance. La banda interpretó una versión de «Ciudad Mágica», el clásico de Tan Biónica, y sorprendió con una canción reconocida por el público del pop rock argentino. Su cantante Juan Amón dialogó asimismo con Cadena 3 Rosario.

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El público, también protagonista

La cobertura de Cadena 3 Rosario también puso el foco en quienes llegaron al predio para disfrutar de los recitales. Desde temprano, los asistentes comenzaron a ubicarse junto al vallado para conseguir un lugar cerca de sus artistas favoritos y seguir las presentaciones desde las primeras filas.

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Los testimonios recogidos durante la tarde reflejaron la convocatoria del Festival Bandera más allá de Rosario. Personas de distintas localidades se acercaron para participar de la jornada, compartir la experiencia y acompañar a los músicos que integran la grilla.

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En las encuestas realizadas por el medio, los asistentes contaron a quiénes esperaban ver en vivo y cuáles eran sus artistas preferidos. Las respuestas permitieron conocer las expectativas del público y la diversidad de gustos musicales que conviven en el festival.

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Con cuatro escenarios distribuidos entre el predio ferroviario y el estadio Gabino Sosa, el encuentro continúa su programación durante la noche. Mientras avanzan los recitales, Cadena 3 Rosario mantiene el seguimiento de la jornada a través de sus redes sociales, con imágenes de los shows, declaraciones de los protagonistas y testimonios de quienes participan de una nueva edición del Festival Bandera en la ciudad.