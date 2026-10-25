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Hallaron muerta a una joven trabajadora sexual en Retiro tras una cita con un cliente

El cuerpo fue descubierto por una amiga, quien, al no recibir respuestas de la víctima, fue con un cerrajero para abrir la puerta.

25/10/2026 | 12:38Redacción Cadena 3

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Hallan muerta a joven trabajadora sexual en Retiro tras cita con un cliente

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Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Una joven de 27 años fue hallada muerta en el departamento que alquilaba junto a una amiga para desempeñarse como trabajadora sexual, tras una cita con un cliente en ese lugar del barrio porteño de Retiro.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE.

El hallazgo ocurrió a las 8:40 de este domingo cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave, y allí la encontró muerta.

El cuerpo de la víctima, identificada como Tatiana Micaela, apareció al costado de la cama, tapado con una sábana, aunque, de acuerdo a las primeras informaciones, no había signos de violencia física, manchas de sangre ni desorden en la habitación.

Tampoco se detectaron puertas forzadas en el ingreso al departamento, que era utilizado para alquiler temporario y encuentros.

Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación.

Los investigadores intentan determinar si ese es su verdadero nombre, si actuó solo y cuál fue su participación en el hecho.

Al arribar personal de la Policía de la Ciudad y constatar el deceso de la joven, la Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios de esa fuerza porteña para investigar las circunstancias de la muerte.

Asimismo, se pidió el relevamiento de todas las cámaras del edificio y de la cuadra para determinar los movimientos de ese hombre identificado como "Iván".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Retiro?
Una joven trabajadora sexual fue hallada muerta en su departamento tras una cita con un cliente.

¿Quién fue la víctima?
La víctima fue identificada como Tatiana Micaela, de 27 años.

¿Cómo fue hallado el cuerpo?
Su amiga la encontró muerta al no recibir respuestas y llamar a un cerrajero.

¿Qué indicios se encontraron?
No había signos de violencia física, manchas de sangre ni desorden en la habitación.

¿Qué se investiga?
La policía busca determinar la identidad y el paradero del cliente identificado como "Iván".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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