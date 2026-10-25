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Caminos de la Pasión llegó a San Francisco para vivir la final del Federal A

El segmento de Cadena 3 conducido por Raúl Monti arribó al estadio de Sportivo Belgrano para compartir la pasión de los hinchas de Cipolletti y San Martín de Formosa, que definen el primer ascenso a la Primera Nacional.

25/10/2026 | 15:22Redacción Cadena 3

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Caminos de la Pasión, en la final del Federal A.

FOTO: Caminos de la Pasión, en la final del Federal A.

Caminos de la Pasión, en la final del Federal A.

FOTO: Caminos de la Pasión, en la final del Federal A.

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Caminos de la Pasión, el segmento de Cadena 3 conducido por Raúl Monti, llegó a San Francisco para vivir de cerca la previa de la gran final del Torneo Federal A entre Cipolletti y San Martín de Formosa.

Desde el estadio Juan Pablo Francia, la cancha de Sportivo Belgrano, el equipo se acercó a los hinchas para conocer cómo viven una jornada cargada de ilusión, emoción y expectativa, en la que uno de los dos clubes conseguirá el ascenso a la Primera Nacional.

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El encuentro se disputa este domingo desde las 15 y define al primer equipo que subirá de categoría. Cipolletti, de Río Negro, y San Martín, de Formosa, se enfrentan a partido único en territorio cordobés.

La final promete una jornada especial para ambas parcialidades, que llegaron a San Francisco para acompañar a sus equipos en una instancia decisiva de la temporada.

El ganador obtendrá el ascenso directo a la segunda categoría del fútbol argentino, mientras que el perdedor tendrá una nueva oportunidad de luchar por ese objetivo a través de la Reválida.

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Con la cobertura de Caminos de la Pasión, Cadena 3 pone el foco en las historias, los sentimientos y el color de las hinchadas que hacen del fútbol una pasión que trasciende la cancha.

Lectura rápida

¿Qué evento se está cubriendo? La final del Torneo Federal A entre Cipolletti y San Martín de Formosa.

¿Quién conduce el segmento de Cadena 3? El segmento es conducido por Raúl Monti.

¿Cuándo se disputará el encuentro? El encuentro se disputará este domingo a las 15 horas.

¿Dónde se llevará a cabo la final? La final se llevará a cabo en el estadio Juan Pablo Francia en San Francisco.

¿Cuál es el premio para el ganador? El ganador obtendrá el ascenso directo a la segunda categoría del fútbol argentino.

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