Homicidio en Villa de Pocho: un hombre de 48 años murió tras recibir un disparo

FOTO: Un hombre de 70 años fue detenido como presunto autor del hecho.

Un grave episodio de violencia se registró este domingo 25 de octubre, alrededor de las 16:15, en la localidad de Villa de Pocho, donde un hombre de 48 años perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió en la vía pública, en medio de una discusión entre dos hombres de 70 y 48 años.

Durante el enfrentamiento, el mayor de ellos habría efectuado un disparo con un revólver calibre 22, provocándole a la víctima una herida en la región intercostal derecha.

El hombre herido fue trasladado con vida en ambulancia al Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Personal policial procedió a la aprehensión del hombre de 70 años y al secuestro del arma de fuego presuntamente utilizada.

Según información preliminar, el enfrentamiento se habría originado por una disputa vinculada a un campo, aunque esta circunstancia todavía deberá ser esclarecida.

La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero. El procedimiento fue informado inicialmente bajo la figura de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.