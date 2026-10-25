El mapa del encuentro: cómo será el recorrido del papa en Córdoba

La visita del Papa León a Córdoba es un acontecimiento histórico de gracia y comunión que llena de esperanza a toda la comunidad.

Para una mejor organización se detallaron los recorridos actualizados, la modalidad de los traslados y las recomendaciones.

Cómo será el traslado del papa

Es fundamental conocer cómo se desplazará la comitiva para elegir con anticipación el punto del mapa donde esperarlo.

Desde el Aeropuerto hasta FAdeA: el traslado inicial se realizará en cápsula cerrada.

De FAdeA hasta Av. Colón y Santa Fe: tras la Misa Central en el predio, el traslado continuará en cápsula cerrada.

Traspaso al papamóvil y saludo a los fieles: al llegar a la altura de Av. Colón y Santa Fe, el Santo Padre pasará al papamóvil. A partir de ese punto y en todo el trayecto hacia el Arzobispado, las calles de Córdoba se convertirán en el gran punto de reunión para recibirlo.

Trazado detallado de los recorridos

1. Aeropuerto ? Predio de FAdeA (llegada en cápsula cerrada)

Salida desde el Aeropuerto por Av. La Voz del Interior (sentido norte-sur). Conexión con Avenida Circunvalación Agustín Tosco hacia el sector oeste. Enlace en el distribuidor vial hacia Villa Carlos Paz y ascenso por el puente en dirección a Río Cuarto. Incorporación a la Avenida Fuerza Aérea para ingresar al predio de FAdeA.

2. FAdeA ? Arzobispado de Córdoba (tramo en cápsula y papamóvil)

Salida del predio por Av. Fuerza Aérea, continuando por Av. Circunvalación Agustín Tosco hasta el sector de El Tropezón. Desvío hacia Avenida Colón, en dirección al centro. En Av. Colón y Santa Fe se producirá el traspaso al papamóvil. Continuación por Avenida Colón, giro a la derecha en Avenida General Paz, conexión con Avenida Vélez Sarsfield y giro e ingreso por calle Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado de Córdoba (Hipólito Yrigoyen 98), donde está previsto el saludo desde el balcón.

3. Arzobispado ? Catedral de Córdoba

Salida desde el Arzobispado por calle Hipólito Yrigoyen hacia el norte (zona Patio Olmos). Continuación por Avenida Vélez Sarsfield hasta la calle 27 de Abril. Giro a la derecha en 27 de Abril hasta la Catedral, para el encuentro con la vida consagrada y el clero.

4. Catedral ? Aeropuerto (despedida)

Salida desde la Catedral por 27 de Abril (dos cuadras). Giro a la derecha en Av. Vélez Sarsfield (tres cuadras) y giro a la izquierda en Av. General Paz para tomar Avenida Colón en dirección oeste. Avance por Avenida Colón hasta El Tropezón, conexión con Av. Circunvalación Agustín Tosco hacia el sector norte. Desvío por el rulo de conexión e ingreso a Av. La Voz del Interior hacia el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella.

Recomendaciones de circulación

Para garantizar la seguridad de la comitiva y el bienestar de los vecinos, el operativo de movilidad dispondrá zonas de exclusión vehicular y calles con corte total.

Si vas a la Vigilia Joven o a la Misa en FAdeA, llegá con suficiente anticipación. Las puertas del predio se abrirán desde las 18:00 del lunes 9 de noviembre para la Vigilia Joven y permanecerán abiertas durante toda la noche y madrugada previa a la Misa Central. Esto permitirá realizar los controles de ingreso con tranquilidad y acomodarse cómodamente.

Elegí tu punto de encuentro con tiempo. Revisá el trazado e identificá en qué tramo o avenida preferís sumarte a la espera del papamóvil.

Debido al gran flujo de personas, la circulación vehicular será muy lenta. Se recomienda llegar con tiempo, aproximarse caminando hacia las avenidas principales y disfrutar la caminata en comunidad.

Aprovechá el transporte público gratuito. Los días lunes 9 y martes 10 de noviembre el servicio de colectivos urbanos en Córdoba Capital será completamente gratuito.