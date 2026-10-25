Confusión en medios franceses: protestas albanesas mal identificadas como si fueran en París

FOTO: Canales de TV franceses se disculpan por emitir protestas albanesas como si fueran en París y Lyon

PARÍS (AP) — Dos canales franceses de noticias dieron marcha atrás y ofrecieron disculpas el fin de semana por identificar erróneamente imágenes de protestas en Albania como manifestaciones que tenían lugar en Francia.

CNEWS cometió primero la confusión el sábado, cuando una marcha masiva comenzaba de forma pacífica en el sur de París —la mayor de casi 300 protestas en todo el país por la financiación escolar y el aumento vertiginoso del costo de vida, que en conjunto congregaron a cientos de miles de personas.

Pero las imágenes que CNEWS mostró de personas reunidas en protesta en una calle, algunas aplaudiendo y una ondeando una bandera roja, no fueron grabadas en la Porte d’Italie de París, como indicaba el rótulo del canal, sino en Tirana, la capital albanesa, que estuvo entre múltiples lugares de Europa donde se registraron protestas el sábado.

Algunas de las personas que aparecían en las imágenes se habían cubierto el rostro con gafas de esquí y mascarillas. Un comentarista que hablaba sobre la transmisión de CNEWS sostuvo que estaban "comportándose como futuros vándalos, como futuros alborotadores", insinuando que la protesta en París podía volverse violenta, aunque las imágenes eran de Albania.

Se produjeron enfrentamientos al final de la marcha en París, con manifestantes enmascarados lanzando objetos y fuegos artificiales contra la policía, que respondió con nubes de gas lacrimógeno, ensordecedoras granadas de estruendo y chorros de cañones de agua. También hubo actos de violencia esporádicos en otras ciudades y localidades. La policía realizó 1.314 detenciones, informó el Ministerio del Interior el domingo.

The Associated Press también reportó el sábado desde Tirana y sobre protestas en otros lugares. La AP verificó que las imágenes emitidas por CNEWS, rotuladas como "Porte d’Italie (París)", fueron grabadas en Rruga e Durrësit, una calle céntrica de Tirana.

Posteriormente, un presentador de CNEWS se disculpó al aire por lo que el canal describió en su sitio web como "una confusión de imágenes".

El presentador Olivier Benkemoun explicó que el canal recibió señales de video desde múltiples ubicaciones y había identificado mal algunas de las imágenes.

"Antes, vieron a los tipos que se estaban cubriendo el rostro. Pues bien, eso no era en París. Cometimos un error en la sala de control", afirmó.

"Así que, de verdad, quiero disculparme, también en nombre de la redacción, porque las imágenes de tipos cubriéndose el rostro venían de Albania", agregó.

Críticos del canal conservador de noticias arremetieron contra el error.

"¡Imágenes de Albania para hacer creer que era una transmisión en vivo desde Porte d’Italie! Patético", escribió el candidato presidencial de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon en una publicación en X.

El medio público Franceinfo también confundió Albania con Francia el sábado.

Emitió imágenes de agentes con equipo antidisturbios avanzando por una calle, protegiéndose detrás de dos camiones que disparaban cañones de agua.

La AP verificó que el lugar era Bulevardi Dëshmorët e Kombit, en el centro de Tirana. Pero el servicio de televisión de franceinfo aseveró que las imágenes llegaban en vivo desde Lyon, y un presentador comentó que la situación en la ciudad del sureste de Francia parecía "un poco tensa".

Tres minutos después, el presentador corrigió el error.

"Esto se debió a un error de nuestra parte. Estas no eran imágenes en vivo desde Lyon, sino imágenes en vivo desde Tirana", señaló. "Ofrezco nuestras disculpas".