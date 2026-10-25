Donald Trump cuestionó la victoria de Lula en Brasil y la comparó con la de Biden en 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien se impuso en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro.

Trump realizó estas declaraciones este domingo donde comparó la situación brasileña con las elecciones estadounidenses de 2020. En su mensaje, Trump afirmó: "Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen".

Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelegido para un cuarto mandato, un hecho sin precedentes en la historia del país.

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??BREAKING: Brazilian election on the brink of annulment after Lula’s former lawyer ordered a last minute 2 hour voting extension that locked out on time Bolsonaro precincts while Lula strongholds kept voting until 7 PM. Electoral experts warn the result could be voided if the margin is tight and even the New York Times is now calling the situation “extremely serious.” — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) October 26, 2026

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En el balotaje, Lula obtuvo el 51,76% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,24%, según los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro había sido el candidato más votado, logrando el 47% de los sufragios, lo que le otorgó una ventaja de aproximadamente 2,2 millones de votos sobre Lula.

Sin embargo, en la segunda vuelta, Lula logró revertir ese resultado, consiguiendo una ventaja de más de cuatro millones de votos sobre su adversario. Este resultado marcó un hito, ya que fue la primera vez que un mandatario brasileño revirtió el resultado de una primera vuelta.

La victoria de Lula le permitió programar su asunción para el próximo 5 de enero en Brasilia, consolidando su posición como el primer presidente brasileño en ser elegido en cuatro ocasiones diferentes.

La reelección de Lula representó un freno al avance de la derecha en América Latina, en un contexto regional marcado por el giro político impulsado por Trump. Las encuestas previas a la segunda vuelta habían anticipado una definición ajustada, con ambos candidatos en empate técnico, aunque Flávio Bolsonaro se mantuvo por delante en las mediciones.