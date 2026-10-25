El mensaje de Alpine tras el abandono de Colapinto en el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos dejó un saldo negativo para Franco Colapinto y el equipo Alpine. El piloto argentino, oriundo de Pilar, no pudo completar la competencia y se vio obligado a abandonar en la vuelta 38.

La situación se generó tras un toque con el piloto Arvid Lindblad en la vuelta 25, que dañó su vehículo y lo hizo caer al puesto 16. Colapinto informó de inmediato a su equipo sobre los daños sufridos, lo que llevó a Alpine a llamarlo a boxes en la vuelta 31. En ese momento, se le colocó un juego de neumáticos blandos con la esperanza de una remontada desde el puesto 19. Sin embargo, el cambio no logró estabilizar el auto, que continuó presentando problemas debido al choque inicial.

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No! Franco pulls into the garage. His #USGP is over ?? — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 25, 2026

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La escudería Alpine comunicó su desazón a través de las redes sociales, donde expresó: "¡No! Franco entra en el garaje. Su #USGP ha terminado". Este mensaje incluyó un emoji que reflejaba la frustración por el desenlace anticipado de la carrera. La confirmación del retiro definitivo llegó poco después, cuando en la vuelta 37, los ingenieros se comunicaron con Colapinto para pedirle que retirara el auto de la pista por precaución. El monoplaza ingresó al garaje y no volvió a salir.

El abandono de Colapinto representó su tercer retiro en las últimas cuatro carreras, marcando así su peor racha en la temporada.