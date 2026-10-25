Colapinto abandonó y Antonelli se acerca al campeonato al ganar el GP de Estados Unidos
Con algunos problemas mecánicos y poco ritmo durante toda la competencia, el piloto argentino dejó la carrera en la vuelta 37.
25/10/2026 | 18:31Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto y Pierre Gasly en el circuito de Austin. (F1)
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Audio. Colapinto vuelve a correr este domingo: largará 21° en el GP de Estados Unidos
Amamos los Domingos
El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto tuvo que abandonar luego de sufrir daños en el costado derecho del auto, durante la vuelta 37 de un Gran Premio de Estados Unidos que vio ganador nuevamente al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.
El argentino tuvo que retirar el auto tras sufrir un toque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, aunque tampoco había tenido buen ritmo durante la carrera y llega a cuatro carreras sin puntuar.
Por su lado, Antonelli dominó la carrera en todo momento y está cada vez más cerca del título, al haber ganado la carrera, mientras que el podio lo completaron el Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.
En desarrollo
Lectura rápida
¿Quién largará desde el puesto 21 en el Gran Premio de Estados Unidos?
Franco Colapinto largará desde el puesto 21.
¿Qué sanción debe cumplir Colapinto?
Debe cumplir una sanción de 10 posiciones por el cambio de componentes de su monoplaza.
¿Cuándo se disputará la carrera?
La carrera se disputará el domingo 25 de octubre a las 17 de Argentina.
¿Dónde se llevará a cabo el Gran Premio?
El Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, en Austin.
¿Quién obtuvo la pole position?
La pole position fue para Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes.