Colapinto abandonó y Antonelli se acerca al campeonato al ganar el GP de Estados Unidos

FOTO: Franco Colapinto y Pierre Gasly en el circuito de Austin. (F1)

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto tuvo que abandonar luego de sufrir daños en el costado derecho del auto, durante la vuelta 37 de un Gran Premio de Estados Unidos que vio ganador nuevamente al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

El argentino tuvo que retirar el auto tras sufrir un toque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, aunque tampoco había tenido buen ritmo durante la carrera y llega a cuatro carreras sin puntuar.

Por su lado, Antonelli dominó la carrera en todo momento y está cada vez más cerca del título, al haber ganado la carrera, mientras que el podio lo completaron el Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

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