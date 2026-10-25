La Policía desmanteló un invernadero con 52 plantas de marihuana y encontró armas

FOTO: La Policía de la Ciudad desmantela invernadero con 52 plantas de marihuana y encuentra armas

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- Durante un allanamiento en una vivienda de Parque Chacabuco, la Policía de la Ciudad incautó tres armas de fuego y 52 plantas de marihuana, en el contexto de una investigación por violencia de género.

La operación fue autorizada por el Juzgado Nacional en lo Civil número 23, tras una denuncia que resultó en una orden de prohibición de acercamiento y el secuestro de todas las armas del denunciado.

Según fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en un departamento de la calle Salvigny al 1800, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron a un hombre de 32 años, quien se encontraba en compañía de su pareja. Durante la intervención, se encontraron tres armas de distintos calibres y sus municiones.

Entre las armas se hallaron un revólver Taurus .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Además, en dos habitaciones del lugar se encontraron 52 plantas de marihuana distribuidas en sus respectivos indoors, a pesar de que el hombre poseía una autorización de REPROCANN que solo le permitía tener ocho plantas.

Tras la consulta judicial, se notificó al individuo sobre la prohibición de acercamiento, y tanto las armas como las plantas de marihuana fueron secuestradas.