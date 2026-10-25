El puerto de Rosario aumentó 22,4% sus cargas y tuvo su mayor movimiento en cinco años

FOTO: Las operaciones superaron los 2,3 millones de toneladas entre enero y septiembre.

FOTO: Las operaciones superaron los 2,3 millones de toneladas entre enero y septiembre.

El movimiento de agrograneles impulsó la actividad del puerto de Rosario, que movilizó 2.365.214 toneladas durante los primeros nueve meses de 2026. Según el balance difundido por el Gobierno de Santa Fe, el volumen creció un 22,4% respecto del mismo período del año pasado y fue el más alto del último lustro.

La terminal Sepor concentró 1.943.367 toneladas de agrograneles, con una suba interanual del 30,4%. Por su parte, Terminal Puerto Rosario (TPR) acumuló 421.847 toneladas y 83.795 TEUs, la unidad utilizada para medir el movimiento de contenedores y equivalente a uno de 20 pies.

Durante el tercer trimestre, TPR operó 25.164 TEUs, un 9,3% más que en igual período de 2025. Entre julio y septiembre, las dos terminales rosarinas atendieron 66 buques.

FOTO: El sistema público provincial y la Zona Franca superaron los 3,3 millones de toneladas en lo que va de 2026.

Los resultados forman parte de un balance provincial que ubicó por encima de los 3,3 millones de toneladas el movimiento conjunto de los puertos públicos y la Zona Franca entre enero y septiembre.

Villa Constitución y la arena para Vaca Muerta

En Villa Constitución, la Terminal II acumuló 245.520 toneladas en el año, un 28% más que en los primeros nueve meses de 2025. Solo durante el tercer trimestre despachó 63.435 toneladas, con un incremento interanual del 39%.

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En paralelo, la Provincia adjudicó la Terminal I a la unión transitoria de empresas integrada por Southern Silica S.R.L. y Esesa S.A. El proyecto prevé recuperar un predio de más de 33.000 metros cuadrados, tras casi siete décadas de inactividad, para el acopio, clasificación y despacho de arena y áridos destinados a Vaca Muerta.

La inversión privada comprometida es de 4,5 millones de dólares e incluye dragado e infraestructura operativa sobre la Vía Navegable Troncal. La adjudicación constituye un paso previo a la recuperación de la terminal y a la puesta en marcha de esa actividad.

La Zona Franca Santafesina, en tanto, registró 579.910 toneladas de graneles, un 30% más interanual: 309.998 toneladas transportadas en barcazas y 269.912 en camiones. También gestionó un operativo de palanquillas de acero con ArcelorMittal Acindar y Gerdau, que movilizó 80.558 toneladas en 2.789 camiones.

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Preparan una concesión en Santa Fe

En la capital provincial, el Gobierno y el Ente Autárquico Puertos Santa Fe avanzan en el proceso de licitación para concesionar la explotación comercial de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales, que acumuló 588 TEUs de trasbordo logístico.

El objetivo anunciado es incorporar un operador especializado que aporte inversiones, atraiga líneas navieras regulares y permita ampliar las alternativas de comercio exterior para las pymes regionales.

Por su parte, la Terminal de Agrograneles del puerto santafesino movilizó 122.517 toneladas entre enero y septiembre, de las cuales 12.268 correspondieron al tercer trimestre. Para sostener la actividad, el ente informó acuerdos con cooperativas regionales y obras por más de 700.000 dólares en una plataforma volcadora, caños de embarque y una caladora de granos.

En Reconquista, el balance mostró una actividad orientada a los servicios náuticos y al traslado de ganado criado en las islas del Paraná. Se realizaron 19 viajes de hacienda durante el trimestre y 42 en el acumulado del año, y se puso en valor una pasarela de embarque con una inversión de 2,6 millones de pesos.

Además, el puerto norteño registró 14 asistencias náuticas a buques en el año y amplió un 50% su capacidad de guardería, hasta alcanzar las 1.200 embarcaciones. El ente proyecta incorporar otras 300 amarras mediante una nueva concesión de terrenos linderos.