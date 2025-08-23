FOTO: El Puerto de Rosario batió un récord en julio con casi 2 millones de toneladas

El Puerto de Rosario alcanzó en julio su mayor nivel de actividad en los últimos años. En los primeros siete meses de 2025 movilizó 1.964.724 toneladas, consolidándose como una de las principales puertas de exportación del país.

La Terminal de Agrograneles, operada por Servicios Portuarios S.A., embarcó 1.190.597 toneladas entre enero y julio, con predominio de sorgo (48%), maíz (24%), trigo (21%) y soja (7%). Solo en julio registró 373.382 toneladas, su mejor desempeño en un lustro.

La Terminal Multipropósito TPR, en tanto, movilizó 375.535 toneladas de graneles y cargas generales, entre ellas aceite vegetal, harina de soja, fertilizantes, azúcar cruda y siderúrgicos. Además, alcanzó 38.222 TEUs en contenedores (398.593 toneladas), con un pico mensual en marzo.

En las últimas semanas, el puerto cerró operaciones con destinos diversos. Se exportaron 120.000 kilos de miel santafesina a Hamburgo, Alemania, y partió un buque con 25.000 toneladas de granos rumbo a Argelia. En los próximos días está prevista la salida de cuatro buques más, con un total de 100.000 toneladas hacia China, Yemen y Perú.

“El Puerto de Rosario es el corazón logístico de Santa Fe y un pilar fundamental en nuestra estrategia de desarrollo productivo. Los casi 2 millones de toneladas movilizadas en 2025 demuestran la capacidad de nuestras terminales para conectar a Santa Fe con los mercados internacionales”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Ubicado sobre la Vía Navegable Troncal, con acceso ferroviario y vial, el puerto se consolidó como un nodo logístico clave. Actualmente cuenta con tres servicios semanales directos a Brasil operados por Maersk, MSC y CMA CGM, lo que fortalece la conectividad con las principales rutas oceánicas.