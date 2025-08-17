Santa Fe y Córdoba refuerzan su integración logística con la Región Centro

El Gobierno de Santa Fe reforzó este domingo su vínculo con Córdoba en el marco de la Región Centro, con el objetivo de consolidar la competitividad de la producción regional en el mercado global. La jornada de trabajo incluyó la presencia de funcionarios, cámaras empresariales y representantes de sectores industriales y tecnológicos de ambas provincias.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, recibió a su par cordobés de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa. La agenda contempló visitas al Puerto de Rosario, la Zona Franca de Villa Constitución y el Puerto de Santa Fe. Puccini destacó que la actividad es continuidad de los encuentros previos en Córdoba y reafirma la decisión de construir una Región Centro integrada, competitiva y con proyección internacional.

Dellarossa subrayó que la región debe adaptarse a las nuevas dinámicas globales y remarcó la importancia de “avenidas competitivas” como rutas, ferrocarriles y puertos. Señaló que los puertos santafesinos son clave por su ubicación y tiempos de acceso, y aseguró que las industrias cordobesas podrán aprovechar esa infraestructura.

La cooperación se traducirá en la conexión directa de Córdoba al sistema portuario santafesino. La provincia mediterránea contará con un espacio operativo en el Puerto de Santa Fe, acceso a la Zona Franca de Villa Constitución y vínculo con Terminal Puerto Rosario, con salidas periódicas a Brasil y conexión internacional mediante navieras de alcance global.

El esquema busca reducir costos y ampliar la competitividad de la carga cordobesa, al tiempo que posiciona a Santa Fe como nodo logístico con proyección internacional. “La Región Centro se consolida como plataforma de crecimiento, integración y liderazgo”, concluyó Puccini.

Entre las autoridades presentes estuvieron, por Santa Fe, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani; y el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn. Por Córdoba participaron, además de Dellarossa, el secretario de Industria, Ignacio Tovo; el secretario de Minería, Gustavo Caranta; y representantes de las cámaras empresariales metalúrgica y minera.