Fórmula 1: Otro abandono para Colapinto en Texas, mientras Antonelli gana y ya acaricia el título

FOTO: Kimi besa el trofeo tejano con la certeza que la victoria le valió el título

El líder Kimi Antonelli de Mercedes se mantuvo sereno para triunfar en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, Texas, y dar un paso más hacia la conquista del Campeonato de Pilotos, superando a Charles Leclerc y Max Verstappen en una carrera marcada por la estrategia. Franco Colapinto de Alpine abandonó en la vuelta 35/56.

El argentino no progresó en la partida y calzando gomas duras -blancas- no tuvo el ritmo que necesitaba para avanzar. El impacto con algún escombro suelto en la pista después de las fricciones del inicio, le provocó algún daño. Y, luego, un toque con Arvid Lindblad -Racing Bulls- le rompió un lateral haciéndole perder mucha carga aerodinámica. Por lo que el equipo le invitó a retirar el coche. Fue su tercer DNF en las últimas cuatro carreras y la cuarta consecutiva sin sumar.

En el frente, una excelente primera vuelta de Antonelli, sumada a una mala salida de Verstappen, le permitió tomar el liderato desde el inicio. Antonelli mantuvo esa posición gracias a una acertada estrategia de una sola parada, logrando así su novena victoria de la temporada.

Mientras muchos de sus rivales realizaron dos paradas, Antonelli completó un relevo sólido con neumáticos medios antes de gestionar el compuesto duro hasta la bandera a cuadros. Logró una ventaja de 13,078 segundos, a pesar de que un periodo de coche de seguridad virtual (Virtual Safety Car) ralentizó a los participantes antes de la última vuelta.

Por detrás, un adelantamiento en los compases finales permitió a Leclerc alcanzar su segundo segundo puesto consecutivo, mientras que Verstappen —quien tuvo que lidiar con varios problemas en su Red Bull— completó el podio. Lewis Hamilton, por su parte, sumó puntos para Ferrari al terminar cuarto.

Lando Norris vio esfumarse sus opciones de podio debido al desgaste de sus neumáticos, finalizando quinto por delante de Isack Hadjar (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).

Fue una jornada frustrante para George Russell, que terminó octavo, seguido por Liam Lawson y Pierre Gasly, quienes ocuparon las últimas posiciones con derecho a puntos. Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto se quedaron fuera de los puntos, ocupando los puestos 11 al 13; el brasileño logró remontar tras una penalización de 80 posiciones en la parrilla de salida.

Esteban Ocon se hizo con la 14.ª posición, superando a los pilotos de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso, mientras que el equipo Haas no logró puntuar en su carrera de casa.

Para Williams, la situación fue igualmente negativa: el equipo sumó su tercer Gran Premio consecutivo sin puntuar, con Alex Albon y Carlos Sainz cerrando la clasificación en Austin, por delante de Sergio Pérez. Se produjeron tres abandonos: Franco Colapinto (Alpine), Ollie Bearman (Haas) y Valtteri Bottas (Cadillac). Este último tuvo que detener su monoplaza a un lado de la pista, lo que provocó un periodo de VSC (Virtual Safety Car) que neutralizó parte de las últimas vueltas.

La palabra clave -Andrea Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 Team-

«Era el resultado que necesitábamos», afirmó Antonelli. «Todo el equipo se lo merece muchísimo. Tras dedicar tanto tiempo a trabajar en este nuevo paquete de mejoras, ver finalmente el resultado es muy gratificante. Además, la ejecución fue perfecta, incluida la estrategia de realizar una sola parada en boxes; estoy muy contento de que haya funcionado. Ha sido un gran esfuerzo de equipo».

¿Qué sigue?

El paddock de la F1 se traslada directamente al Gran Premio de la Ciudad de México, que tendrá lugar durante el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez -4,304 mts.-.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com