El Real Madrid le quitó el puntaje perfecto al Barcelona y le ganó en El Clásico

FOTO: Arda Guler, Jude Bellingham y Kylian Mbappé (de izquierda a derecha) celebran el gol del triunfo ante el Barcelona.

El Real Madrid se llevó el triunfo en el primer Clásico de la temporada al vencer al Barcelona por 2 a 1 en el Camp Nou, durante la décima jornada de LaLiga, la principal división del fútbol español.

El conjunto que dirige el experimentado entrenador José Mourinho se destacó en el partido gracias a un doblete del delantero Kylian Mbappé, quien anotó a los 41 minutos del primer tiempo y a los 42 del segundo.

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¡GOOOOL DE REAL MADRID SOBRE EL FINAL! Kylian Mbappé, tras un JUGADÓN de Camavinga, marcó el 2-1 contra Barcelona en el Camp Nou. https://t.co/DPb8lEHPho — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

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Por su parte, el delantero Raphinha había conseguido empatar temporalmente en el minuto 16 del complemento.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la tercera posición de la tabla con 24 puntos, mientras que el Barcelona, que lidera la competición, tiene tres puntos más. Esta victoria representa un importante golpe anímico para los merengues, que buscan acortar distancias con el puntero del campeonato.