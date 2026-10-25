El Real Madrid le quitó el puntaje perfecto al Barcelona y le ganó en El Clásico
El equipo dirigido por José Mourinho logró una victoria clave por 2 a 1 en el Camp Nou, con un doblete de Kylian Mbappé.
FOTO: Arda Guler, Jude Bellingham y Kylian Mbappé (de izquierda a derecha) celebran el gol del triunfo ante el Barcelona.
El Real Madrid se llevó el triunfo en el primer Clásico de la temporada al vencer al Barcelona por 2 a 1 en el Camp Nou, durante la décima jornada de LaLiga, la principal división del fútbol español.
El conjunto que dirige el experimentado entrenador José Mourinho se destacó en el partido gracias a un doblete del delantero Kylian Mbappé, quien anotó a los 41 minutos del primer tiempo y a los 42 del segundo.
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¡GOOOOL DE REAL MADRID SOBRE EL FINAL!
Kylian Mbappé, tras un JUGADÓN de Camavinga, marcó el 2-1 contra Barcelona en el Camp Nou. https://t.co/DPb8lEHPho— DSPORTS (@DSports) October 25, 2026
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Por su parte, el delantero Raphinha había conseguido empatar temporalmente en el minuto 16 del complemento.
Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la tercera posición de la tabla con 24 puntos, mientras que el Barcelona, que lidera la competición, tiene tres puntos más. Esta victoria representa un importante golpe anímico para los merengues, que buscan acortar distancias con el puntero del campeonato.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en El Clásico?
El Real Madrid venció al Barcelona 2 a 1 en el Camp Nou.
¿Quién anotó los goles?
Kylian Mbappé marcó dos goles para el Madrid y Raphinha uno para el Barcelona.
¿Cuándo se disputó el partido?
El partido se jugó el 25 de octubre, en la décima jornada de LaLiga.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El Clásico se disputó en el estadio Camp Nou, en Barcelona.
¿Cuál es la situación en la tabla?
El Real Madrid ocupa la tercera posición con 24 puntos, mientras que el Barcelona lidera con 27.
[Fuente: Noticias Argentinas]