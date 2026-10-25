Turismo Carretera: Lambiris y Ford dejaron su sello en el regreso de “La Máxima” a Rosario

Mauricio Lambiris con el Ford Mustang #3 se llevó con autoridad la final de Turismo Carretera en el regreso de la categoría al “Juan Manuel Fangio” de Rosario, donde más de 18.000 personas celebraron el regreso de “La Máxima”.

Lambiris logró doblegar a Matías Rossi (Toyota) cuando se prendió el semáforo verde de la final y al cabo de la cuarta vuelta después del ingreso del “Auto de Seguridad”. Dos largadas a la par, para demostrar el de Ford que tenía un arma letal y manejar la situación hasta la bandera de cuadros y con buen margen finalmente.

Matías Rossi rápidamente entendió que no podía seguir el ritmo del líder y aseguró el segundo lugar final, a la vez que Mariano Werner (Ford Mustang) que habiendo partido desde la posición 16°, avanzó con muy buenos sobrepasos para completar el podio y superando a Julián Santero (BMW) al promediar la contienda, cuando el mendocino hizo un gran negocio en la cosecha de puntos para liderar la Copa de Oro tras el cuerto puesto final.

Marco Dianda con el Dodge Challenger luego de haber partido desde la tercera fila de la final, llegó 16° al verse involucrado en un toque de principio de la carrera, en tanto que el otro cordobés, Facundo Chapur (Torino) quedó 17° y resignando la punta de la Copa de Oro.

Turismo Carretera/Final-Domingo

Turismo Carretera/Copa de Oro (Actualizada)

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Rosario. Imágenes: Gentileza de Lucas Barraza y Prensa ACTC Argentina.