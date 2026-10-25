Brasil define su futuro: cierran las urnas en la polarizada segunda vuelta presidencial

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- Las urnas han cerrado en todo Brasil, marcando el final de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro.

Las autoridades del Tribunal Superior Electoral (TSE) han iniciado el conteo oficial de los votos tras una jornada caracterizada por una alta participación ciudadana y un clima de polarización.

En esta decisiva instancia, aproximadamente 158 millones de brasileños estaban convocados a las urnas. En la primera vuelta, Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), había obtenido el 47.03% de los votos, mientras que Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó el 45.16%.

Después del cierre de las mesas a las 17.00 hs., las autoridades electorales han indicado que los primeros resultados oficiales se darán a conocer en las próximas horas.

El último debate presidencial en Brasil tuvo lugar el pasado viernes por la noche, transmitido por la señal oficial TV Globo, donde ambos candidatos intercambiaron acusaciones significativas.

Lula acusó a su oponente de ser un "miliciano" y de "querer entregar el país a intereses externos", mientras que Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, cuestionó la experiencia del actual mandatario y lo criticó por los casos judiciales en los que estuvo involucrado, así como por la situación actual de Brasil.

Las encuestas previas a esta segunda vuelta indican un escenario de gran paridad, con un empate cercano al 50% de los votos válidos. Los analistas políticos consideran que el resultado final dependerá de la movilización de votantes y de la reducción del ausentismo.