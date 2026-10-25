Dirigentes opositores celebran la reelección de Lula tras su triunfo en Brasil

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) – Referentes del espectro político argentino en oposición al Gobierno celebraron el triunfo electoral de Lula da Silva, quien logró la reelección al obtener el 51.77% de los votos frente al 48.23% de Flávio Bolsonaro, convirtiéndose así en presidente de Brasil por cuarta vez.

A través de sus redes sociales, varios funcionarios críticos de la administración de Javier Milei resaltaron el éxito del candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil. Entre ellos se destacan: Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional; Myrian Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda; Jorge Capitanich, senador nacional; y la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano; además del diputado nacional Juan Schiaretti.

"Felicitaciones al pueblo brasileño, que hoy concurrió a las urnas para decidir su futuro, y a @LulaOficial por su elección como presidente de Brasil. Sin dudas, una remontada electoral histórica", publicó Ferraro.

El dirigente agregó: "Ahora es tiempo de que Javier Milei y el Gobierno nacional actúen con responsabilidad y reconstruyan de manera urgente una relación bilateral madura con nuestro principal socio comercial, priorizando los intereses de la Argentina, el fortalecimiento del Mercosur y todo lo que nos une a este pueblo hermano. Los ataques a Lula para favorecer a Bolsonaro fueron una gran irresponsabilidad y ya no tienen sentido de cara a esta nueva etapa".

Por su parte, Bregman expresó en la red social ex Twitter que la victoria de Lula es "producto de una gran movilización popular motorizada por la juventud, Lula derrotó a Bolsonaro". Además, destacó: "Fracaso de la escandalosa injerencia de EE.UU. Lloran Trump y Milei. Ahora, esa juventud puede buscar el camino que muestra la rebelión que sacude Europa para derrotar toda política ajustadora y opresora".

Capitanich manifestó a través de "X": "El pueblo no olvida!!! Felicitaciones al compañero @LulaOficial y al pueblo brasileño! La democracia vuelve a hablar con fuerza en América Latina! Los resultados de Brasil transmiten un mensaje fuera de sus fronteras para toda la humanidad. La democracia se defiende con participación, con derechos y con un Estado que esté al lado de su pueblo!"

Por su parte, Pagano también celebró el triunfo del mandatario brasileño. "Felicitaciones al pueblo de Brasil, que defendió la soberanía sudamericana. Bolsonaro se burló de los nueve dedos de Lula. Yo me identifico con esos nueve dedos: dejó uno en la fábrica y con los otros sacó a millones del hambre. Felicitaciones, presidente @LulaOficial".

Finalmente, el diputado nacional Schiaretti expresó: "Felicitaciones a @LulaOficial por su triunfo electoral y al pueblo brasileño por una jornada democrática ejemplar".