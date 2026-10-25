Rally Cordobés: Baldoni lidera el primer bucle, seguido de cerca por Baldo y Olmedo en Río Tercero

FOTO: Baldoni no afloja y el público disfruta el regreso del Rally Cordobés a la montaña

Miguel Baldoni y Gustavo Franchello continúan en la punta del Rally de Río Tercero, la 8ª Fecha del Campeonato de Rally Cordobés 2026, luego del primer bucle de tres tramos del domingo por la mañana con el Skoda Fabia preparado por Barattec Racing. La lucha es cerrada con las figuras provinciales Santiago Baldo-Santiago García -Citroën C3- y Tomás Olmedo-Juan P. Monasterolo -Skoda-, que completan el podio provisional a escasa diferencia.

El de Jesús María, Santi Baldo, está prendido en la lucha, segundo a 3.2s con su Citroën

La carrera se reinició con 67 coches habilitados esta mañana, una jornada mayormente soleada (15°) con rachas de viento sur moderadas (20 km/h). El sábado, había dejado planteadas las cosas con Baldoni 7.29.9s, seguido por Olmedo +0.4s, Baldo +1.9s, Hernán Echeverría -Skoda- +3.5s, Miceli +6.5s, Hubmann +6.7s, González +10.9s, Álvarez +16.1s y el local en Ascasubi, Elder Tasca -VW- +39.1s encabezando la Maxi Rally y cerrando el lote de los diez mejores.

Tomi Olmedo quedó cerca -a 3.3s de Baldoni- pero quiere más y repasa las cámaras con Pupín Monasterolo para acelerar todo en el final de la carrera

El primer tramo del día, PE2 Villa del Dique-Soconcho, 15 kms., trajo novedades tempranas y no de las buenas. Porque en los primeros 3 kilómetros del especial sufrieron un revolcón, con su Skoda, Genaro González-Zacarías García, sin consecuencias personales. Pero que obligó a neutralizar la prueba durante 1 hora para retirar la máquina de la pista. Un poco más adelante, también Fernando Álvarez-Diego Cagnotti rompían un tensor de la rueda DD contra un borde alto del camino y terminaban la carrera.

Miceli golpeando un interno con su Fabia, el marplatense está 6° a 2.1s del 5°, Hubmann

Sin embargo, la carrera en el frente se ponía al rojo con Baldo 8.33.0s superando a Olmedo +2.5s, Baldoni +2.8s, Echeverría +7.9s, Miceli +9.5s, Hubmann +12.2s y Martínez +22.2s.

La carrera, así, cambia de puntero con Baldo 16.04.8s, seguido por Baldoni 0.9s, Olmedo +1s, Echeverría +9.5s, Miceli +14.1s, Hubmann +17.s, Martínez +33.5s, Tasca, Schroeder y G. Pedrido, como los diez mejores.

La PE3 Tercera Usina-Ruta 36, 10 kms., trajo más lucha. Con Echeverría 4.25.5s, delante de Olmedo +0.4s, Baldoni +1.1s, Baldo +1.3s, Hubmann +4s, Miceli +4s, Martínez +8.3s, Barbero, O. Pedrido y Tasca.

Echeverría no tuvo un buen primer tramo de domingo, aquí, saltando en Las Bajadas

La general seguía dando que hablar con los tres punteros en menos de 1 segundo: Baldo 20.58.6, Olmedo +0.1s y Baldoni +0.7s. Mientras, Echeverría achicaba a 8.2s.

En la PE4 Balneario Río Tercero, 10 kms., Baldoni 5.56.6s se llevó el tramo delante de Hubmann +3s, Baldo +3.9s, Olmedo +3.9s, Echeverría +4.1s, Miceli +8s, G. Pedrido +31.4, Baudino, Schroeder, M. Álvarez y Barbero.

Con eso, el paso por la asistencia encontró las posiciones con Baldoni 26.55.9s, Baldo +3.2s, Olmedo +3.3s, Echeverría +11.6s, Hubmann +22.0s, Miceli +24.1s, Martínez +1.26.4s, Schröeder +2.51.7s -el mejor no RC2-, Barbero +2.56.2s y G. Pedrido +3.06s.

Felipe Schröeder se colocó como el mejor 'no RC2' en el cierre del FP4 Balneario Río 3°

En relación a los protagonistas, Baldoni cambiaba el diferencial trasero del Skoda #17 para el bucle final con el ánimo de probar. Aunque Franchello, también le comentó a C3M que no estuvieron cómodos con el equilibrio del coche ("Un poco de trompa"). Por el lado de Baldo, en su asistencia se revisaba solo el C3 porque no había tenido novedades y la tripulación estaba muy conforme. Algo parecido, sucedía con el Fabia de Olmedo, mientras piloto y navegante buscaban en las cámaras alguna ventaja para los tramos del final.

En la asistencia de Echeverría, el de Villa Nueva le reconocía a C3M: "Nos dormimos en el primero, el coche va bien". Y su navegante, Falistocco, corregía la hoja para estar ''mas despiertos''. La mala suerte, en tanto, sigue persiguiendo a Hubmann, que dañó dos gomas en un vado del PE2, donde cedió 12s.

Todo se resolverá a la siesta, con mucha velocidad, porque según el comentario de todos, los tramos están rapidísimos.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Río Tercero, Córdoba. Fotografías: Rally Cordobés