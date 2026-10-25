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Belgrano no pudo y cayó contra un Aldosivi que sigue soñando con la permanencia

El conjunto de Ricardo Zielinski perdió por 1-0 en Mar del Plata. El gol lo hizo Andrés Vombergar.

25/10/2026 | 16:39Redacción Cadena 3

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Belgrano perdió con Aldosivi en Mar del Plata. (Prensa CAB)

FOTO: Belgrano perdió con Aldosivi en Mar del Plata. (Prensa CAB)

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FOTO: El 11 titular del "Pirata" en Mar del Plata (Foto: @Belgrano)

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Belgrano no pudo y cayó en su visita a Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El triunfo le permite al conjunto marplatense seguir soñando con la permanencia.

El equipo de Ricardo Zielinski perdió 1-0 por el gol de Andrés Vombergar a los 20 minutos de la primera parte tras un centro que llegó desde la derecha.

Con este resultado, Belgrano se encuentra cuarto en la zona B del campeonato con 22 puntos. Por su parte, Aldosivi está en el puesto catorce con 11 unidades.

El conjunto de Mar del Plata quedó a cuatro puntos de Deportivo Riestra en la tabla anual y sueña con quedarse un año más en primera.

En la próxima fecha, Belgrano recibirá a Barracas Central en el Gigante de Alberdi, el domingo primero de noviembre desde las 18:30. En tanto, Aldosivi visitará a Racing el viernes desde las 21:15.

El gol llegó a los veinte minutos de la primera parte tras una escalada por la banda derecha que terminó en un centro, que luego de un desvío, fue rematado por Vombergar.

Belgrano buscó el empate durante todo el partido con algunas chances claras como un remate de Lisandro López al palo y un cabezazo al travesaño, pero no logró romper el cero del arco defendido por Lucas Acosta.

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Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Belgrano y Aldosivi por la fecha 14 del Torneo Clausura.

¿Quiénes se enfrentan? Se enfrentan Belgrano y Aldosivi.

¿Cuándo se jugará? El partido se jugará este domingo a las 14.45.

¿Dónde se llevará a cabo? Se llevará a cabo en el estadio José María Minella en Mar del Plata.

¿Por qué es importante este partido? Es clave para ambos equipos, ya que Aldosivi necesita sumar para evitar el descenso y Belgrano busca clasificarse a los playoffs.

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